الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

نعيم قاسم: عطلنا المشروع الإسرائيلي لتغيير الشرق الأوسط

نعيم قاسم، فيتو
نعيم قاسم، فيتو

 قال الشيخ نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبنانى، إنه ستكون أمامنا تضحيات كثيرة ولكن النصر سيكون حليفنا في النهاية.

 

نعيم قاسم: دعم غزة ومساندتها أمر واجب

 وأضاف فى أول كلمة له عقب انتخابه أمينًا عامًا لحزب الله اللبنانى خلفًا لـ حسن نصر الله: “دعم غزة ومساندتها أمر واجب وضروري لمواجهة خطر إسرائيل على المنطقة كلها”.

وكشف أن الإحتلال الإسرائيلي يعتدي يوميا على لبنان ونفذ 39 ألف خرق جوي وبحري.

 

نعيم قاسم: عطلنا المشروع الإسرائيلي 

وأشار إلى أن وزير الحرب  الإسرائيلي اعتبر لبنان طريقا لتغيير الشرق الأوسط لكننا تصدينا للاحتلال بجبهة مساندة وعطلنا المشروع الإسرائيلي.

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حسن نصر الله المشروع الإسرائيلي لحزب الله اللبنانى الاحتلال الإسرائيلي

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