نعيم قاسم: عطلنا المشروع الإسرائيلي لتغيير الشرق الأوسط

قال الشيخ نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبنانى، إنه ستكون أمامنا تضحيات كثيرة ولكن النصر سيكون حليفنا في النهاية.

نعيم قاسم: دعم غزة ومساندتها أمر واجب

وأضاف فى أول كلمة له عقب انتخابه أمينًا عامًا لحزب الله اللبنانى خلفًا لـ حسن نصر الله: “دعم غزة ومساندتها أمر واجب وضروري لمواجهة خطر إسرائيل على المنطقة كلها”.

وكشف أن الإحتلال الإسرائيلي يعتدي يوميا على لبنان ونفذ 39 ألف خرق جوي وبحري.

نعيم قاسم: عطلنا المشروع الإسرائيلي

وأشار إلى أن وزير الحرب الإسرائيلي اعتبر لبنان طريقا لتغيير الشرق الأوسط لكننا تصدينا للاحتلال بجبهة مساندة وعطلنا المشروع الإسرائيلي.