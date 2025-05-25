مانشستر سيتي يتقدم على فولهام 0/1 بالشوط الأول في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تقدم فريق مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش على نظيره فولهام بهدف نظيف في الشوط الاول من المباراة المقامة بينهما، اليوم الأحد، بملعب "كرافين كوتيج" ضمن مواجهات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة للبريميرليج.

ونجح إلكاي جوندوجان من تسجيل هدف التقدم للسيتي في الدقيقة 21 من زمن الشوط الاول.

وجاء عمر مرموش أساسيا في تشكيل السيتي لمباراة اليوم خاصة بعدما سجل هدفا خرافيا في الجولة الماضية ضد بورنموث.

تشكيل مانشستر سيتي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

فولهام ومانشستر سيتي

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في الدوري الإنجليزي، برصيد 68 نقطة، ويحتاج إلى الفوز من أجل التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

فولهام ومانشستر سيتي

وفي المقابل، يتواجد فولهام بالمركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 54 نقطة.

وحسم فريق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، وكان مانشستر سيتي هو حامل لقب النسخة الماضية.

وستكون هذه المباراة الأخيرة لـ كيفين دي بروين بقميص مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مانشستر سيتي كرم لاعبه دي بروين في مباراة الجولة الماضية أمام بورنموث، وودع اللاعب جماهير الفريق على ملعب "الاتحاد".

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