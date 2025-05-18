الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإنجليزي، فولهام يفوز على برينتفورد 3-2 في مباراة مثيرة

فريق فولهام، فيتو
فريق فولهام، فيتو

الدوري الإنجليزي، انتهت مباراة برينتفورد أمام فولهام، بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين،  على استاد برينتفورد كوميونتي، ضمن مواجهات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تقدم فولهام بالهدف الأول في الدقيقة 16' عن طريق راؤول خيمينيز، ثم تعادل برينتفورد في الدقيقة 22 عن طريق برايان مبويمو، قبل أن ينجح في إحراز هدف التقدم في الدقيقة يوان ويسا في الدقيقة 43 لينتهى الشوط الأول لصالح برينتفورد بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني انتفض فريق فولهام هجوميا، واستطاع أن يصنع ريمونتادا مثيرة ليحول تأخره 2-1، إلى التقدم على برينتفورد بثلاثة أهدف مقابل هدفين، حيث تمكن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق توم كيرني في الدقيقة 68، قبل أن يخطف الهدف الثالث عن طريق هاري ويلسون في الدقيقة 70 من عمر اللقاء 

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة تجمد رصيد برينتفورد برينتفورد عند 55 نقطة في المركز الثامن بترتيب الدوري الإنجليزي، فيما رفع فريق فولهام رصيده إلى 54 نقطة في المركز العاشر.

أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

فيما، ينافس محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي، كل من رايان جرافينبيرخ وفيرجيل فان دايك لاعبا ليفربول إلى جانب ثنائي نوتنجهام فورست، مورجان جيبس-وايت وكريس وود، بالإضافة إلى مهاجم نيوكاسل يونايتد، ألكسندر إيزاك، وجناح برينتفورد، برايان مبيومو، ولاعب وسط أرسنال، ديكلان رايس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي برينتفورد فولهام استاد برينتفورد كوميونتي مباراة برينتفورد أمام فولهام راؤول خيمينيز يوان ويسا برينتفورد ضد فولهام

مواد متعلقة

الدوري الإنجليزي، برينتفورد يتقدم 2-1 أمام فولهام في الشوط الأول

جوارديولا يهاجم رابطة الدوري الإنجليزي بسبب التشامبيونز ليج

فولهام يخسر من إيفرتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي

برينتفورد يفوز على إبسويتش تاون 0/1 في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

كشفته المخابرات المصرية، كيف حصل الموساد على وثائق الجاسوس إيلى كوهين من سوريا (صور)

أسعار البيض الأحمر تتراجع 12 جنيهًا اليوم الأحد 18 مايو 2025

رئيس غزل المحلة يعلن إلغاء الهبوط في الدوري الممتاز ويوجه رسالة لجماهير الفريق

بطريقة ذكية، كيف تهرب أحمد حسن كوكا من دعم المثلية في فرنسا

5 رسائل قوية من السيسي لكبير مستشاري ترامب (صور)

زغلول صيام يكتب: هل تصريحات طه عزت صدفة أم صفقة؟! من وراء موظف المسابقات في الرابطة الإماراتية سابقًا؟! هل منح بيراميدز دليل الإدانة في المحكمة الدولية لاستعادة اللقب من الأهلي؟!

10 أندية بالدوري الممتاز تصوت على إلغاء الهبوط وامتناع 5

بعد تداول فيديو له، القبض على سائق توك توك يروج المخدرات بالقليوبية

خدمات

المزيد

أسعار البيض الأحمر تتراجع 12 جنيهًا اليوم الأحد 18 مايو 2025

ارتفاع طفيف في سعر جرام الذهب بالأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد

أسعار الأرز اليوم الأحد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الأحد 18 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات رينو ميجان موديل 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأوامر والنواهي الإلهية في القرآن (فيديو)

لضيوف الرحمن، تعرف على أركان العمرة قبل البدء في مناسك الحج

عالم أزهري: الحج مقام من مقامات العروج الروحي

المزيد
الجريدة الرسمية