فولهام يخسر من إيفرتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي

فاز فريق إيفرتون علي نظيره فولهام بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف التقدم لفريق فولهام اللاعب راؤول خيمينيز في الدقيقة 17، ثم تعادل إيفرتون عن طريق فيتالي مايكوليتكو في الدقيقة 3+45.

وجاء الهدف الثاني لفريق إيفرتون عن طريق مايكل كين في الدقيقة 70 ونوربيرتو بيتو في الدقيقة 73.

تشكيل فريق إيفرتون ضد فولهام في الدوري الإنجليزي



في حراسة المرمي: جوردان بيكفورد.

في خط الدفاع: ناثان باترسون، جيك أوبراين، جاراد برانثوايت، وفيتالي ميكولينكو.

في خط الوسط: إدريسا جاي، جيمس جارنر، ودوايت ماكنيل.

في خط الهجوم: كارلوس ألكاراز، إليمان نداي، وبيتو.

تشكيل فريق فولهام أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي



في حراسة المرمي: بيرند لينو

في خط الدفاع: تيموتي كاستاني، جواكين أنديرسن، عيسى ديوب، وجورجي كوينكا.

في خط الوسط: ساسا لوكيتش، ساندر بيرجي، وأنتوني روبينسون.

في خط الهجوم:أداما تراوري، راؤول خيمينيز، وإيميل سميث رو.

ترتيب إيفرتون وفولهام في الدوري الإنجليزي



وبتلك النتيجة يحتل فريق إيفرتون المركز الثالث عشر برصيد 42 نقطة،بينما يحتل فريق فولهام المركز الحادي عشر برصيد 51 نقطة.



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