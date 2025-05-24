محافظ الشرقية يطمئن على تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بالحسينية

اطمأن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية من المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية والتي وصلت إلى نسبة تنفيذ 70%، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024 / 2025 وبتكلفة ٢٥ مليون و٧٥٠ ألف جنيه.

وأكد المهندس محمد العوضى رئيس مركز ومدينة الحسينية بمحافة الشرقية، أنه طبقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/ 2025، جار تنفيذ مشروعات توريد أدوات كهربائية وإنارة عامة بالشوارع والطرق الداخلية ورصف شارع (المستشفى - الموقف - حي الزهور - جمال عبد الناصر - ترعة سراج) بإجمالي أطوال 2040 مترا، بالإضافة إلى رصف شوارع بالانترلوك بحي الجلاهمة والمكتبات بإجمالي أطوال 1000 متر ورصف شوارع بالانترلوك بحي السنترال ومجمع الخدمات بإجمالي أطوال 1000 متر، وميكنة مجلس المدينة ضمن خطة التحول الرقمي وتطوير لمعدات الحملة الميكانيكية.

وجاء ذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تطوير المدن والقرى حتى يستطيع العيش بها بشكل مرضى، وهو ما أكده محافظ الشرقية لرؤساء المدن والقرى والوحدات المحلية.

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