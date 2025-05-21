الأربعاء 21 مايو 2025
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محافظات

إزالة 12 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالشرقية

تعدي على الأراضي
تعدي على الأراضي الزراعية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجه الـ ٢٦ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

محافظ الشرقية: إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية

تنفيذ توجيهات الرئيس

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي عن محافظة الشرقية: إن ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

قطع المرافق عن المنازل المخالفة 

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة ٨ حالات تعدي على مساحة ٤٤٢ متر مباني و٤ حالات تعدي على مساحة ١٣ قيراط و٨ سهم على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

محافظ الشرقية يشدد على عدم التهاون في تنفيذ إزالة التعديات

 

وأشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

 

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