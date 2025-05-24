السبت 24 مايو 2025
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زراعة 60 شجرة بونسيانا على كورنيش بحر مويس بالزقازيق

زراعة 60 شجرة بونسيانالكورنيش
زراعة 60 شجرة بونسيانالكورنيش بحر مويس بمدينة الزقازيق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اهمية الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة  بمحافظة الشرقية بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات لتنفيذ المبادرات والفعاليات التي تستهدف إحداث حراك مجتمعي بمشاركة الشباب بمختلف فئاتهم وأعمارهم مشددا على دعم المحافظة لهم بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ تلك المبادرات والوصول الي تحقيق الهدف منها.

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وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية  ان الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة قد أشار الي قيام اتحاد "بشبابها" بمحافظة الشرقية برئاسة المحاسب عمرو عيسوي بالتعاون مع المديرية ورئاسة حي ثان الزقازيق بإطلاق فعاليات مبادرة "بشبابها هنشجّرها " وهى التي تأتي انطلاقًا من مسؤولية الاتحاد نحو الحفاظ علي البيئة والمجتمع، وذلك بحضور محمد ابو هاشم رئيس حي ثان والدكتور أيمن عبدالمقصود وكيل المديرية للشباب والدكتورة رحاب عسكر مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني وسيد خليل معاون وكيل الوزارة للشباب. 

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المبادرة استهدفت زراعة كورنيش بحر مويس بمدينة الزقازيق  بعدد 60 شجرة بونسيانا بطول أكثر من 1500 متر وتم طباعة لوحات تعريفية على كل شجرة تتضمن معلومات عن أهمية المبادرة واتحاد "بشبابها".

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ولفت إلي أن مبادرة "بشبابها هنشجّرها" تأتي تأكيدًا على ايمان المبادرة بدور الشباب في إحداث التغيير الإيجابي والحفاظ على البيئة، واستمرارًا لنهج “اتحاد بشبابها” في تبني مبادرات تنموية تخدم المجتمع وتُعزز من روح الانتماء والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

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النهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية محافظة الشرقية مديرية الشباب والرياضة الدكتور محمود عبدالعظيم مختلف الاتجاهات مشاركة الشباب

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