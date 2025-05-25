الأحد 25 مايو 2025
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رياضة

بتروجيت يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم ثنائي الفريق

الأهلي
الأهلي

كشف محمد أيمن، المشرف العام على الكرة بنادي بتروجت، حقيقة وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي للتعاقد مع ثنائي الفريق هادي رياض وتوفيق محمد.

وأكد أيمن، خلال تصريحاته إذاعية: "أن النادي الأهلي كان قد استفسر بالفعل عن إمكانية ضم الثنائي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكنه أوضح أنه لا توجد حاليًا أي اتصالات رسمية بشأن الصفقة.

وفي سياق متصل، أشار أيمن إلى رغبة بتروجت في تعزيز صفوفه خلال الميركاتو الصيفي المقبل من خلال استعارة لاعبين من الأهلي، موضحًا أن إدارة النادي ستبدأ دراسة الأسماء المرشحة بعد نهاية الموسم الجاري.

ويتأهب النادي الأهلي لخوض مباراة فاركو الحاسمة للقب الدوري المصري، الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري 

 وتقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

 وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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محمد ايمن بتروجت النادي الأهلي الأهلي هادي رياض

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