الأحد 25 مايو 2025
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حوادث

ضبط خادمة متهمة بسرقة فيلا لاعب الأهلي السابق بالتجمع

محمد فاروق لاعب الأهلي
محمد فاروق لاعب الأهلي السابق

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على خادمة لاتهامها بسرقة مبالغ مالية وساعة فاخرة من داخل فيلا محمد فاروق لاعب الأهلي السابق، ومقدم برنامج البريمو بمنطقة التجمع الأول.

 

خادمة لاعب الأهلي السابق تنكر التهم 

وبمواجهة الخادمه بالاتهامات التى وجهها لها محمد فاروق لاعب الأهلي السابق أنكرت جميع التهم معللة أنها تركت العمل منذ أكثر من شهر بسبب خلافات مع والدة لاعب الأهلي السابق.

 

وأضافت أن جميع التهم كيدية حتى ترجع للعمل مرة أخرى فى الفيلا.

 

سرقة مبالغ مالية من فيلا محمد فاروق لاعب الأهلي السابق

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من محمد فاروق لاعب الأهلي السابق، ومقدم برنامج البريمو، يتهم فيه خادمته بسرقة مبالغ مالية وساعة فاخرة من داخل مسكنه بدائرة القسم.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، وبمواجهتها أنكرت جميع التهم مؤكدة أنها تركت المنزل أكثر من شهر بسبب خلافات مع والدته.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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