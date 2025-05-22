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صرف مكافأة للعاملين بجامعة أسيوط بمناسبة عيد الأضحى

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فيتو

قرر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، صرف مكافأة للعاملين بكافة قطاعات الجامعة، تشمل المثبتين، والمتعاقدين، والمؤقتين، والعاملين بنظام الأجر اليومي، والعمالة اليومية، والمنح التدريبية، وذلك بحد أدنى قدره (1000) جنيه. 

وتأتي هذه المكافأة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تقديرًا لجهود العاملين وما قدموه من عطاء ومثابرة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2024 / 2025م.

وتقدّم رئيس جامعة أسيوط، الدكتور أحمد المنشاوي، بالتهنئة إلى أسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالخير واليُمن والبركات.

التخفيف من الأعباء المعيشية عن العاملين في مختلف المناسبات

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي أن هذا القرار يأتي في إطار حرص إدارة جامعة أسيوط على دعم وتحفيز العاملين، والتخفيف من الأعباء المعيشية عنهم في مختلف المناسبات.

 وأشاد رئيس الجامعة بما يبذله العاملون من جهود مخلصة وأداء متميز خلال الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا أن القرار يعكس التزام الجامعة بمراعاة البُعد الاجتماعي، تماشيًا مع توجهات الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والعمل على تحسين مستوى المعيشة.

وصرح شوكت صابر، أمين عام جامعة أسيوط، بأنه بناءً على قرار رئيس الجامعة، ستباشر الإدارات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المكافأة المقررة، وذلك للعاملين المتواجدين على رأس العمل خلال الفترة من 1 مارس 2025 وحتى تاريخه. وأضاف أن صرف المكافأة يأتي في إطار تحفيز العاملين على مواصلة العمل وبذل مزيد من الجهد، ورفع مستوى الأداء العام. 

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وأشار أمين عام جامعة أسيوط إلى أنه سيتم متابعة تنفيذ القرار بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية داخل الجامعة، تحت إشراف الأستاذ محمد أمين مدير عام الحسابات والموازنة، والأستاذ وليد حسني مدير إدارة الموازنة، والأستاذ عصام كمال مدير الحسابات بالجامعة.

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