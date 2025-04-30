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محافظات

جامعة أسيوط تعلن موعد نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فيتو

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط أن موعد نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024 / 2025 هو 21 يونيو 2025. 

 

انعقاد مجلس جامعة أسيوط 

 

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن مجلس الجامعة في جلسته رقم (765) المنعقدة بتاريخ 23 أبريل 2025 والممتدة إلى ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ بشأن الامتحانات يؤكد على القرار السابق الصادر عن المجلس في جلسته رقم (758) بتاريخ 23 سبتمبر 2024. 

 

امتحانات الفصل الدراسي الثاني  بجامعة أسيوط 

 

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن القرار نص على أن تكون نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكافة كليات ومعاهد الجامعة للعام الجامعي 2024 / 2025، في يوم السبت الموافق 21 يونيو 2025.

 

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وأكد رئيس الجامعة أن جامعة أسيوط تضع مصلحة الطلاب في مقدمة أولوياتها، وتسعى باستمرار إلى توفير بيئة تعليمية مستقرة وداعمة، تساعدهم على خوض الامتحانات في أجواء مناسبة تضمن أفضل أداء ممكن وتحقيق النتائج المرجوة.

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