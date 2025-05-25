توجيه إنذارات للمواطنين بعدم إشغال الطريق في أبنوب بأسيوط (صور)

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات والإشغالات بشارع التحرير بمدينة أبنوب، ضمن خطة التطوير الحضري التي تستهدف تحسين البنية التحتية وتيسير حركة المرور، تمهيدًا لتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الرئيسية والفرعية.

وأشار أبو النصر إلى أن محافظة أسيوط لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم وتذليل العقبات لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

توجيه إنذارات للمواطنين بضرورة الالتزام بعدم إشغال الطريق

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة سوزان محمد راضي، رئيس المركز، قامت بإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام أمام المحال والمنازل، مع توجيه إنذارات للمواطنين بضرورة الالتزام بعدم إشغال الطريق، وذلك في إطار الاستعداد لتركيب بلاط الإنترلوك ضمن خطة تجميل الشوارع خلال العام المالي الجاري.

وشارك في الحملة كل من محمد الأمير، وناصر سالم، ومحمد فنيدي، وعبد العظيم الكحلاوي، نواب رئيس المركز، إلى جانب مسئولي وحدة الإشغالات ولفت محافظ أسيوط إلى الانتهاء من تطوير شارع مدرسة التجارة، وجارٍي العمل على استكمال إنشاء السوق الحضاري، بالإضافة إلى رفع الإشغالات بميدان الموقف استجابة لمطالب الأهالي.

وأكد محافظ أسيوط أهمية المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير المحددة، وسير الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المعتمدة.

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