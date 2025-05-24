الأحد 25 مايو 2025
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خارج الحدود

السفير الروسي ببنغازي يبحث فرص التعاون التجاري وإعادة تفعيل المشاريع المشتركة

السفير الروسي لدي
السفير الروسي لدي بنغازي،فيتو

أجرى السفير الروسي لدى ليبيا، إيدار أغانين، زيارة رسمية إلى مقر الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في مدينة بنغازي.

كما التقى رئيس وممثلي اتحاد الغرف التجارية الليبية لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وناقش الطرفان التحديات التي تواجه قطاع التجارة في ليبيا، ومقترح إنشاء غرفة تجارية ثنائية بين اتحاد الغرفتين، ضمن إطار موحد يعزز التجارة والصناعة في البلدين.

وبحث الجانبان إمكانية إعادة تفعيل المشاريع الاقتصادية المتوقفة، والتي كانت منوطة بالشركات الروسية، أبرزها مجال البنية التحتية للكهرباء، والهيئة العامة للتعدين.

 

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