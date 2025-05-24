خبير: القانون الدولي عاجز عن احتواء الأزمة الليبية

قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إن العاصمة الليبية طرابلس أصبحت ساحة لا تنتهي للصراعات المسلحة، في مشهد يعكس مأساة أوسع تعيشها ليبيا، تتسم بالانقسام والتناحر على السلطة، وتُلقي بظلالها الثقيلة على السكان، وتعزز من الشرخ المجتمعي العميق.

وأوضح سلامة أن هذه الأزمة تُعد مؤشرًا صارخًا على فشل المجتمع الدولي في إيجاد حلول جذرية ودائمة للصراع الليبي، مشيرًا إلى أن الازمه الليبيه كشفت عن عجز واضح في آليات تطبيق القانون الدولي، والذي يفترض أن يكون حجر الزاوية في منع تصعيد النزاعات وحلّها سلميًا.

وأكد أن مبادئ السيادة ووحدة الأراضي، وحظر استخدام القوة، أصبحت شبه متلاشية، ما أتاح المجال لتدخلات خارجية تزيد المشهد الليبي تعقيدًا بدلًا من تبسيطه، مُبرزًا أن التدخلات الدولية لم تُسهم حتى الآن في تحقيق الاستقرار، بل أضفت مزيدًا من التعقيد على البيئة السياسية والعسكرية في البلاد.

وفي معرض حديثه عن دور الأمم المتحدة، أشار خبير القانون الدولي إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رغم جهودها المتكررة وإخلاص العديد من مبعوثيها، لم تتمكن من تحقيق تقدم ملموس، ويُعزى ذلك إلى الانقسام الحاد بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وهو ما يعرقل مساعي توحيد الصف الليبي ويفشل في فرض حلول ملزمة.

وتابع سلامة: "استقالة عدد من المبعوثين الأمميين الخاصين إلى ليبيا يعكس حجم التحديات وصعوبة المهمة في بيئة معقدة سياسيًا وعسكريًا، ويبرز الحاجة إلى دعم دولي موحد وحقيقي لتجاوز هذه الأزمة".

وشدّد الدكتور سلامة على أهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحقوق الإنسان كأساس لبناء دولة مستقرة، مؤكدًا أن القانون الدولي لا يزال يمثل أداة حيوية لترسيخ مبدأ المساءلة، وضمان العدالة لضحايا الانتهاكات، ومنع إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.

كما دعا إلى تفعيل آليات فض النزاعات والوساطة والتحقيق المستقل، بما يفتح آفاقًا جديدة للحوار بين الأطراف المتنازعة، ويُسهم في توحيد المؤسسات الأمنية والاقتصادية والتنفيذية، فضلًا عن تفكيك التنظيمات المسلحة غير القانونية، وطرد المرتزقة وكل الوجود العسكري غير الشرعي.

وأشار الدكتور سلامة إلى الدور المصري في دعم الاستقرار الليبي، من خلال التنسيق الدائم مع المؤسسات الليبية من داخل الأراضي المصرية فقط، مشددًا على أن التحركات المصرية ركزت على منع الجماعات الإرهابية من اتخاذ ليبيا قاعدة للتمدد والانتشار في شمال إفريقيا.

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