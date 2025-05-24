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رياضة

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على سوسيداد بهدف مبابي في الشوط الأول

ريال مدريد
ريال مدريد

تقدم فريق  ريال مدريد، على نظيره ريال سوسيداد بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما اليوم السبت، في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإسباني لهذا الموسم، والتي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتقدم ريال مدريد عن طريق كليان مبابي والذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 38.

تشكيل ريال مدريد ضد سوسيداد

كما أن تلك المباراة هي الأخيرة للنجم الأسطوري لوكا مودريتش مع ريال مدريد على ذلك الملعب، حيث أعلن رحيله عن النادي بمجرد انتهاء عقده في 30 يونيو المقبل، وسيشارك في كأس العالم للأندية حتى ذلك الحين.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 81 نقطة في الدوري الاسباني، في حين أن ريال سوسيداد لديه 46 نقطة في المركز الحادي عشر.

قائمة ريال مدريد ضد سوسيداد 

الحارس: تيبو كورتوا - أندري لونين – فران جونزاليز.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - خيسوس فاييخو - فران جارسيا - راؤول أسينسيو - يوسف لخديم - رامون جاكوبو.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس – كيما أندريس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - براهيم دياز – جونزالو جارسيا.

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