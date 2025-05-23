ماذا قال أنشيلوتي في مؤتمره الأخير قبل رحيله عن ريال مدريد؟

تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن مواجهة ريال سوسيداد المقبلة والتي تعد الأخيرة للمدرب الإيطالي مع النادي الملكي بعد إعلان رحيله هذا الصيف إلى تدريب منتخب البرازيل.

وأكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، أن ذكرياته مع النادي الملكي سوف تظل في ذهنه إلى الأبد ومن أفضل اللحظات في مسيرته التدريبية.

وأضاف أنشيلوتي فى مؤتمر صحفي عقد منذ قليل خاص بمباراة ريال سوسيداد: “ستكون كما يجب أن تكون، ستكون جميلة جدًا، هذه أيام مليئة بالعاطفة، أتحدث مع اللاعبين ومع الجميع، الفريق كبير جدًّا، كل شيء سار على ما يرام بفضل الجهد وحتى الطهاة الذين كانوا يجهزون لي الباستا قبل المباريات، هذه أيام خاصة، لكنها ليست جديدة من هذا النوع”.

وتابع: “من الطبيعي أن تكون أيامًا مميزة، هذا هو اليوم الأخير لي هنا والمباراة الأخيرة غدًا، عندما تنتهي مرحلة، تختلط المشاعر، لكنني لست حزينًا، أنا سعيد جدًا لأن مرحلة مهمة جدًا قد انتهت، نغادر ونحن فرحون وراضون، لأننا كنا نعلم أن هذا اليوم سيأتي عاجلًا أم آجلًا، قضيت وقتًا رائعًا هنا، مليئًا بالمحبة والدعم، كل شيء سار على خير ما يرام، وكانت فترة طويلة جدًا، وانتهت باتفاق تام مع النادي”.

وأوضح: “لم تكن هناك أي خلافات مع رئيس النادي، وخصوصًا في هذا اليوم الأخير وكل شيء على ما يرام حتى الآن، والآن تبدأ مرحلة جديدة، فزنا بالكثير، وأعتبر أيضًا أنه من النجاحات أنني استطعت تحمّل أكثر من 700 مؤتمر صحفي معكم، لا تظنوا أن الأمر كان سهلًا دائمًا، لأن بعض الأسئلة لم تكن لطيفة”.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد ضد ريال سوسيداد غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويتواجد فريق ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 81 نقطة، بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني خلف المتصدر بطل الليجا هذا الموسم غريمه برشلونة الذي لديه 85 نقطة.

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