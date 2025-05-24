فوائد المرمرية لتسكين الآلام وصحة الجهاز الهضمي

فوائد المرمرية، تُعد المرمريّة (Salvia officinalis)، المعروفة أيضًا باسم "السالميّا" أو "القصعين"، من النباتات العشبيّة العطريّة التي استخدمها الإنسان منذ آلاف السنين لأغراض طبيّة وغذائيّة.

تعود أصول المرمرية إلى منطقة البحر الأبيض المتوسّط، وتنتمي إلى عائلة النعناع، وتتميّز برائحتها النفّاذة وطعمها القوي، وتُستخدم أوراق المرمريّة المجفّفة أو الطازجة في إعداد الشاي أو كتوابل تُضاف إلى الأطعمة.



أوضحت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن المرمريّة نبتة عشبيّة مميّزة تجمع بين الفائدة والذوق، وقد أثبتت الأبحاث العلميّة ما كانت تعرفه الحضارات القديمة منذ قرون، فهي تساهم في تحسين الصحّة العامّة لمختلف أجهزة الجسم.



وتستعرض الدكتورة هدى، في هذا التقرير أهم فوائد المرمريّة الصحيّة المتعدّدة، حيث تُعد من الكنوز النباتيّة التي تستحقّ الاهتمام.



أولًا: القيمة الغذائيّة والعناصر الفعّالة في المرمريّة

تحتوي المرمريّة على مجموعة من المركّبات الفعّالة التي تمنحها خصائصها الطبيّة، ومنها:

الزيوت الطيّارة مثل الثوجون (Thujone) والسينيول (Cineole)، التي تمتلك خصائص مضادّة للميكروبات والالتهابات.

الفلافونويدات، وهي مضادات أكسدة تحمي الخلايا من التلف.

حمض الروزمارينيك، الذي يُعرف بتأثيره القوي كمضاد للالتهاب ومضاد للأكسدة.

الفيتامينات مثل فيتامين A وK وC، إضافةً إلى فيتامينات B المركّبة.

المعادن مثل الكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والزنك.

ثانيًا: الفوائد الصحيّة للمرمريّة



فوائد مشروب المرمرية

1. تعزيز الصحّة العقليّة وتحسين الذاكرة

تشير العديد من الدراسات إلى أنّ المرمريّة تساهم في تحسين الوظائف العقليّة، وخاصّة الذاكرة والتركيز. يُعتقد أن الزيوت الطيّارة الموجودة فيها تؤثّر إيجابيًا على الجهاز العصبي، وتعزّز من التواصل العصبي في الدماغ، وقد تكون مفيدة في الوقاية من أمراض مثل الزهايمر.

2. مضادّة للالتهابات ومسكّنة للآلام

تُستخدم المرمريّة كعلاج شعبي لتخفيف آلام العضلات والمفاصل، نظرًا لخصائصها المضادّة للالتهابات. كما أن استنشاق بخار المرمريّة أو استخدامها في تدليك المناطق المؤلمة قد يساعد على الاسترخاء وتخفيف الألم.

3. تحسين صحّة الجهاز الهضمي

تلعب المرمريّة دورًا فعّالًا في تهدئة المعدة وتحسين الهضم، كما تساهم في تخفيف الغازات والانتفاخ، وتحفّز إفراز العصارات الهضميّة. يُنصح بتناول شاي المرمريّة بعد الوجبات الثقيلة لتجنّب عسر الهضم.

4. مساعدة في تنظيم الهرمونات لدى النساء

تُعرف المرمريّة بتأثيرها المهم في دعم التوازن الهرموني عند النساء، خاصّة خلال فترات ما قبل الدورة الشهريّة وأثناء سنّ اليأس. فهي تساهم في تقليل التقلّبات المزاجيّة، والتعرّق الليلي، والهبات الساخنة التي تصاحب انقطاع الطمث، كما يُعتقد أنها تحفّز إنتاج الإستروجين بشكل طبيعي.

5. دعم جهاز المناعة

بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة والمركّبات المضادّة للميكروبات، تُساعد المرمريّة في تقوية المناعة والوقاية من العدوى، وخاصّة نزلات البرد والتهابات الحلق. يمكن الغرغرة بمغلي المرمريّة لتسكين ألم الحلق وتقليل الالتهاب.

6. تعزيز صحّة الفم

تُستخدم المرمريّة في صناعة العديد من غسولات الفم والمعجون، حيث تساعد على مكافحة البكتيريا التي تسبّب تسوّس الأسنان والتهابات اللثة. يمكن استخدام مغلي المرمريّة كغسول فم طبيعي ينعش النفس ويقوّي اللثة.

7. فوائد للبشرة والشعر

بفضل خصائصها المضادّة للبكتيريا والفطريّات، يمكن استخدام المرمريّة موضعيًا لعلاج حبّ الشباب والتهابات الجلد. كما تُستخدم في خلطات طبيعية لتقوية الشعر ومنع تساقطه، وتعزيز نموّه، والتقليل من ظهور الشيب المبكّر.

ثالثًا: طريقة استخدام المرمريّة



الشاي: تُعدّ الطريقة الأكثر شيوعًا، حيث تُنقع ملعقة صغيرة من أوراق المرمريّة المجفّفة في كوب ماء مغلي لمدة 5-10 دقائق، ثم تُصفّى وتشرب.

الزيت العطري: يُستخدم في التدليك أو في جلسات العلاج بالروائح، لكن يجب تخفيفه بزيت ناقل قبل وضعه على الجلد.

كمضمضة: تُغلى الأوراق وتُبرّد ويُستخدم المغلي كغسول للفم.

في المطبخ: تُضاف إلى اللحوم والدواجن لتعزيز الطعم والفائدة.

فوائد المرمرية

رابعًا: التحذيرات والآثار الجانبيّة



رغم فوائدها الكبيرة، يجب استخدام المرمريّة بحذر في بعض الحالات:

النساء الحوامل والمرضعات: تحتوي المرمريّة على مادة الثوجون التي قد تسبّب تقلّصات في الرحم أو تؤثّر على إدرار الحليب، لذا يُفضّل تجنّبها خلال الحمل والرضاعة.

في حالات الصرع: الثوجون قد يثير نوبات الصرع إذا تمّ استخدامه بجرعات عالية.

الاستخدام الطويل أو المكثّف: يجب عدم الإفراط في تناولها لفترات طويلة دون استشارة طبيّة، تجنّبًا لأي آثار سمّية.

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