فوائد البردقوش، مهم للصحة لكن لا ينصح به للحوامل

فوائد البردقوش، البردقوش من الأعشاب العطرية الشهيرة التى تقدم عادة كمشروب دافئ عرف منذ القدم وكان يستخدم في الطب القديم.

وفوائد البردقوش، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن البردقوش، أو المردقوش، هو نبات عشبي عطري ينتمي إلى عائلة النعناع، ويستخدم منذ آلاف السنين في الطب التقليدي، خاصة في الطب اليوناني والعربي، نظرا لفوائده الصحية العديدة ومذاقه الطيب، ويتميز البردقوش بخصائصه المضادة للالتهاب، والمهدئة، والمنظمة للهرمونات، مما يجعله من الأعشاب المفيدة في العديد من المجالات الصحية.

فوائد البردقوش للصحة

فوائد البردقوش للصحة

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية أن من فوائد البردقوش التى تدفع لتناوله الآتي:

يحتوي البردقوش على مركبات فلافونويدية وزيوت طيارة مثل "الكارفاكرول" و"الثيمول"، التي تعمل كمضادات قوية للأكسدة، وتساعد في محاربة الالتهابات والوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

بفضل مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة فيه، يعزز البردقوش مناعة الجسم ضد الفيروسات والبكتيريا، ويساعد في تقليل فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

يعمل البردقوش على تحفيز إفراز العصارات الهضمية، ويساعد في تخفيف التقلصات المعوية، وعلاج الانتفاخ والغازات، ويعتبر مفيد في حالات الإمساك وسوء الهضم.

تشير بعض الدراسات إلى أن البردقوش قد يساهم في خفض ضغط الدم ومستوى الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

يعتبر البردقوش من الأعشاب الهامة في تنظيم هرمونات الجسم، خاصة عند النساء، حيث يستخدم في علاج اضطرابات الدورة الشهرية، وتقليل أعراض متلازمة تكيس المبايض، وتنظيم مستويات هرمون البرولاكتين.

يمتلك البردقوش خصائص مسكنة ومضادة للتشنجات، مما يجعله مفيد في تقليل تقلصات الرحم والآلام المصاحبة للدورة الشهرية.

بعض الدراسات تشير إلى أن شرب شاي البردقوش قد يساعد في تحفيز الإباضة وتنظيم الدورة الشهرية، مما قد يعزز من فرص الحمل لدى النساء اللاتي يعانين من مشاكل في الخصوبة.

يعد البردقوش من الأعشاب المهدئة التي تساعد في تخفيف القلق والتوتر وتحسين المزاج. كما يستخدم في حالات الأرق واضطرابات النوم.

بسبب احتوائه على مركبات تعمل على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، قد يكون للبردقوش دور في تعزيز الذاكرة والانتباه، خاصة عند تناوله بانتظام.

طرق استخدام البردقوش

وتابع، أنه يمكن غلي أوراق البردقوش المجففة مع الماء لمدة 5-10 دقائق، ثم تصفيته وشربه، ويُفضل شربه مرتين يوميًا لتحقيق الفائدة الصحية، ويستخدم موضعيا لتخفيف آلام العضلات والمفاصل، أو يستعمل في جلسات التدليك والاسترخاء، كما يمكن إضافة البردقوش المجفف إلى الأطعمة كتوابل، حيث يعطي نكهة مميزة وفائدة صحية في الوقت نفسه.

محاذير تناول البردقوش

وأوضح الدكتور أحمد السيد أنه على الرغم من فوائد البردقوش، إلا أنه لا ينصح باستخدامه بكثرة أثناء الحمل لأنه قد يسبب تقلصات رحمية، ويفضل استشارة الطبيب قبل استخدامه مع الأدوية التي تؤثر على الهرمونات أو ضغط الدم، وايضا قد يسبب الحساسية لبعض الأشخاص، خاصة عند الاستخدام الموضعي لزيته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.