بديل المضادات الحيوية، أستاذ أمراض دواجن يكشف فوائد الزيوت العطرية والأعشاب في تحصين الدواجن

كشف الدكتور أحمد حمودة أستاذ أمراض الدواجن، أن أسباب زيادة معدل النفوق في بعض مزارع الدواجن بعدة مناطق له أسباب مختلفة، لكنه في نفس الوقت ليس معدلا عاما يشمل كافة مزارع الجمهورية.

وأكد حمودة أن أول الأسباب هو نقص اللقاحات البيطرية في الأسواق، حيث تعتمد مصر على استيراد قرابة 95% من احتياجاتها من اللقاحات، وأن ما تنتجه الشركات الحكومية والخاصة لا يغطي إلا نسبة 5% من الاستهلاك، لافتا إلى أن مصر لا تعاني من وجود عترات جديدة من فيروس النيوكاسيل، ولكن هناك نقصا في بعض اللقاحات الخاصة بمقاومة الفيروس.

وأشار إلى أن موسم عودة الطيور المهاجرة إلى أوروبا يرتبط دائما بزيادة الحمل الوبائي في بعض المناطق التي تمر بها تلك الطيور خلال مسار العودة، حيث تترك بقايا مخلفاتها ومنها البراز، والتي تكون محملة ببعض الأمراض والفيروسات، حيث تمتلك الطيور المهاجرة مناعة قوية تجعل تأثير تلك الأمراض عليها ضعيف.

تقنيات تعزيز مناعة الدواجن في عمر الكتكوت

ولفت أستاذ أمراض الدواجن الي ضرورة النظر في تقنيات تعزيز مناعة الدواجن في عمر الكتكوت، حيث يتجه العالم في الوقت الحالي إلى مفهوم تعزيز المناعة الموضعية في الأمعاء، وإن استقبال الكتكوت على المضادات الحيوية يفشل عملية تعزيز المناعة الموضعية في الأمعاء ويخفض يخفض معدلات المناعة في الجسم ويجعل الكتكوت عرضة للأمراض والفيروسات طوال فترة التربية

وشدد على أن العالم يتجه الآن إلى عدم استهلاك المضادات الحيوية في رفع مناعة الكتكوت، وأن التوجه العالمي الآن هو استقبال الكتاكيت على مركبات من الأعشاب والزيوت العطرية والطحالب، والتي تعمل على تعزيز المناعة الموضعية للأمعاء، وتزيد من حجم الاهداب الصاعدة والهابطة في أمعاء الدواجن والتي تزيد من عملية امتصاص الغذاء وهو ما ينعكس على صحة وحجم الدواجن خلال دورات التربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.