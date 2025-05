المجددون.. علي جمعة مفتي الديار الأسبق وصاحب الفتاوى المثيرة للجدل الذي حاول المتطرفون اغتياله

عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "إن الله يبعثُ لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدِّدُ لها دينها".

ولم يشترط السيوطي أن يكون "المجدِّدُ" فردًا، بل يشمل كل من نفع الأمة وجدد لها شيئًا من أمور دينها ودنياها في أي مجال من المجالات، وأيده في ذلك ابن الأثير الجزري وشمس الدين الذهبي، وابن كثير الدمشقي، وابن حجر العسقلاني.

ولا يلزم أن تجتمع خصال الخير كلها في شخص واحد، بل قد يكون هناك أكثر من عالِمٍ في أكثر من مكان، في وقتٍ واحدٍ، أو أزمانٍ متفرقة، يتميز كل منهم بمزية في علم من العلوم الدينية والدنيوية، شريطة أن يكونوا جميعا مسلمين، مؤمنين، ملتزمين بهدي الدين الحنيف.

وهذا موجود، ولله الحمد، حتى قيام الساعة، فهناك من يتفوق في اللغة، والفقه، والتفسير، وهناك من يمتاز في العلوم الحديثة، كالطب والهندسة والتكنولوجيا، وغيرها.. وهناك من يدفع عن الإسلام شبهات الملحدين، والمتطرفين والمفرطين، ويصد هجمات المبطلين، والمنحرفين، وأعداء الدين.

علي جمعة (مارس 1952م = جمادى الآخرة 1371هـ)

يعتبره الكثيرون من المؤرخين، والمفكرين من مجددي العصر؛ نظرا لما أحدثه من تحريك للمياه الراكدة، وتصديه لمناهج التشدد والتعصب في الدين.

هو أحد أكثر مشايخ العصر إثارة للجدل، لا يتردد في الإدلاء بفتاوى جدلية، وآراء صادمة للكثيرين.

اختير ضمن أكثر خمسين شخصية مسلمة تأثيرًا في العالم لإثني عشر عامًا على التوالي من (2009 - 2020م) حسب تقييم المركز الملكي للبحوث والدراسات الإسلامية بعمّان في الأردن.

خاض غمار النشاط الاجتماعي، فأسس مؤسسة "مصر الخير"، التي تستهدف التنمية المجتمعية، وأطلق طريقة صوفية جديدة، أسماها "الصديقية الشاذلية".

استحوذ على قسط ضخم من الكراهية من جانب السلفيين، والجماعات المتطرفة؛ حتى أنه تعرض لمحاولة اغتيال، فضلا عن الهجوم الذي لا يتوقف عليه وعلى أفكاره التصادمية.

مولده

كان مولد علي جمعة محمد عبد الوهّاب، الشهير بـ"علي جمعة" في 3 مارس 1952م = 7 جمادى الآخرة 1371هـ، بمحافظة بني سويف.

ينتمي للمذهب الشافعي، وحاليا هو رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر.

شغل منصب مفتي الديار المصرية خلال الفترة من 2003 إلى 2013م.

شهادات حصل عليها

التحق بجامعة الأزهر الشريف وتخرَّج في كلية الدراسات الإسلامية والعربية سنة 1979م.

حصل على ماجستير أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون، في سنة 1985 م بدرجة ممتاز. ثم الدكتوراه في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر 1988م مع مرتبة الشرف الأولى.

نال الدكتوراه الفخرية في الآداب الإنسانية من قِبل جامعة ليفربول، في 19 يوليو 2011 لدوره في "نشر التسامح والتفاهم بين الأديان على مستوى العالم".

وأيضا الدكتوراه الفخرية من جامعة أسيوط بمصر باعتباره أحد أهم الشخصيات المصرية المؤثرة في تفعيل منظومة العمل الخيري والتطوعي لتنمية المجتمع، ونشر ثقافة البذل والعطاء من أجل تنمية المجتمع المصري في 13 يونيو 2012م.

والدكتوراه الفخرية من جامعة بني سويف بمصر في العلوم الإنسانية في عيد العلم الثاني بتاريخ 26 مارس 2013م

مناصب شغلها

عضو مجلس النواب 2021 بالتعيين من رئيس الجمهورية.

عضو عامل بالمجمع العلمي المصري منذ 2018.

مفتي الديار المصرية منذ 28 سبتمبر 2003 وحتى 2013.

عضو مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف منذ عام 2004 وحتى الآن.

أستاذ أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة بجامعة الأزهر

عضو مؤتمر الفقه الإسلامي بالهند.

عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.

عضو مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر العالم الإسلامي بجدة.

عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف منذ عام 1995م حتى عام 1997م.

المشرف العام على الأزهر منذ عام 2000م.

عضو مجلس أمناء الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية في كازاخستان عن الجانب المصري.

عضو المجلس الاستشاري الأعلى لمؤسسة طابة بأبوظبي.

مشرف مشارك بجامعة هارفارد بمصر بقسم الدراسات الشرقية.

مشرف مشارك بجامعة أكسفورد لمنطقة الشرق الأوسط في الدراسات الإسلامية والعربية.

رئيس مجلس أمناء أكاديمية الداعية المعاصر.

عضو بمجلس إدارة صندوق تطوير العشوائيات.

عضو عامل في مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي بالأردن.

عضو لجنة الدراسات الفقهية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 2016

رئيس اللجنة الفقهية المنبثقة عن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف.

عضو لجنة تحكيم جائزة الملك عبد الله الثاني لأسبوع الوئام بين الأديان 2018.

عضو مجلس أمناء أكاديمية الأوقاف المصرية لتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين من داخل مصر وخارجها 2018.

أشهر الفتاوى التي أصدرها

- حجاب المرأة فرض، ولم يختلف أحد من المسلمين عليه، أما النقاب فهو عادة وليس عبادة.

والمقصود بالحجاب هو تغطية الرأس عند المرأة، أما النقاب فهو تغطية الوجه بالكامل، والأئمة الأربعة قالوا إن وجه المرأة ليس بعورة، وأحمد بن حنبل رأى أنها من الأفضل أن تغطي وجهها.

- الاحتفال بيوم الأم أمر جائز شرعًا، لا مانع منه ولا حرج فيه، والفرح بمناسبات النصر وغيرها جائز كذلك، والبدعة المردودة إنما هي ما أُحدث على خلاف الشرع، أما ما شهد الشرع لأصله فإنه لا يكون مردودًا، ولا إثم على فاعله

- يجوز أخذ الفائدة على الأموال المودعة لدى البنوك، لأن الواقع النقدي تغير، وغطاء العملات لم يصبح كالسابق بالذهب والفضة، وأنه مع فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، التي تجيز تحديد قيمة الأرباح مقدمًا على الأموال المستثمرة في البنوك.

توريث الحكم.. حرام

- أصدرت دار الإفتاء المصرية أثناء توليه الإفتاء فتوى بحرمة توريث الحكم، وكان وقتها يتولى الحكم الرئيس محمد حسني مبارك، وبينت الفتوى أن حكم مصر لا بد أن يكون بالانتخابات وأن الالتزام بالدستور ونظام الدولة المتفق عليه بين أفراد الشعب هو أمر واجب شرعا.

- التظاهر من وسائل الاعتراض الجماعي التي عرفها المسلمون في أزمنة وأماكن مختلفة قديمًا، وكانت تُستعمل مع الولاة أحيانًا، وأحيانًا مع المحتل الغاصب فالأصل في طلب الحاجات من الحاكم أنه مشروع، لأن مهمة ولي الأمر هي قضاء حوائج الرعية، وبالتالي فإن التظاهر لهذه الغاية مشروع؛ لأن الوسائل تأخذ حكم غاياتها ومقاصدها وحماية المظاهرات السلمية جزء من واجبات أجهزة الدولة وهناك مجموعة من المعايير الشرعية التي يقاس بها الحكم الشرعي لكل حالة على حدة.

- لا يجوز استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد غير المسلمين إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس وبقرارات تُصدرها الدول التي تتعرض للعدوان، أما استخدام بعض الأفراد والجماعات أو الفرق لأسلحة الدمار الشامل ضد الدول غير الإسلامية أمر غير جائز شرعا.

- «هدم الأضرحة» حرامٌ شرعًا؛ لما في ذلك من الاعتداء السافر على حُرمة الأموات، وسوء الأدب مع أولياء الله الصالحين الذين توعد اللهُ مَن آذاهم بالحرب؛ ففي الحديث القدسي: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ» رواه البخاري.

- «الصلاةُ في المساجد المشتملة على الأضرحة» صحيحةٌ ومشروعةٌ؛ وذلك بالأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسُّنَّة وفعل المسلمين سلفًا وخلفًا، والقول بتحريمها أو بطلانها قولٌ باطلٌ لا يُلتَفَتُ إليه ولا يُعَوَّلُ عليه.

- «توسعة المَسعى» السَّعي في المَسعى الجديد الذي أنشأته الحكومة السعودية بغرض توسعة مكان السعي بين الصفا والمروة، صحيحٌ تَبرأ به الذمة، لأن الزيادة المتصلة تتبع أصلها، وما جاوَر الشيء أَخَذ حُكمه.

- «ثبوت المحرمية بإنزال لبن الرضاعة بالأدوية أو بالأجهزة الصناعية» المحرمية بالرضاعة تثبت بمطلق اللبن النازل من المرأة، ولو كان سبب النزول دواء أو نحوه ولم يكن بسبب ولادة.

ومن أكثر فتاويه إثارة للغط؛ «الهجرة غير الشرعية» الهجرة غير الشرعية محرمة شرعًا؛ لتضمنها جملة من المخالفات والمفاسد، منها مخالفة القانون، وخرق المعاهدات الدولية التي تنظم الدخول والخروج من بلد إلى آخر، وما يكون في بعض صورها من تعريض النفس للمخاطر والهلاك من غير مُسَوِّغ شرعي، وما يكون فيها من إذلال المسلم نفسه، وما يكون في بعض صورها من تزوير وغش على سلطات الدولتين المُهَاجَر منها والمُهَاجَر إليها، وما تستلزمه هذه الهجرة من تعاون على المعصية غالبًا.

الضرائب على المحرمات

- يجوز للدولة أخذ الضرائب على المحرمات، وبانتقال هذا المال من ذمة من يُتاجر في المحرمات إلى خزانة الدولة يتطهر المال ويجوز الانتفاع به في المصالح العامة.

- الزوج له أن يأمر زوجته الكتابية بالحجاب، فإن لم يأمرها أو أمرها فأَبَت لم يأثم؛ لكونها غير مكلفة بالفروع، أو أن المراد بتكليفها بالفروع المحاسبة عليه في الآخرة.

- الزواج حق طبيعي وشرعي من حقوق المعاق ذهنيًّا؛ وأما بخصوص الإنجاب فيما بعد، فمرجع ذلك إلى الخبراء وأهل الاختصاص، وهم من يُعرَف من خلالهم درجة المصلحة والمفسدة فيما يترتب على الإنجاب أو عدمه أو تأخيره أو تحديده بحسب المصلحة لكل حالة على حدة، وولي المعاق ذهنيًّا قائم مقامه في رعاية شؤون زوجته وأولاده، ولكن ليس له أن يطلِّق زوجته منه، وإن رأى ذلك فله رفع الأمر إلى القاضي للنظر فيه، فالقاضي وحده هو من يملك إيقاع الطلاق في مثل هذه الحالة إذا تَحَقَّق عنده ما يوجب الطلاق شرعًا.

- مريض «ألزهايمر» إذا أكل أو شرب ناسيًا في نهار رمضان فصيامه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة.

- التفجيرات والأعمال الانتحارية التي يُقصَد بها غيرُ المسلمين الذين يزورن بلاد المسلمين لأغراض غير حربية أو في بلادهم التي دخلناها بتأشيرات الدخول هي حرام وغدر وخيانة لا علاقة لها بالإسلام، وليست هي من الجهاد الشريف أو الحرب المشروعة في الإسلام.

- البهائية مذهب مصنوع لا علاقة له بالإسلام، مزيج من ديانات شتى وعقائد فلسفية وباطنية مختلفة ينقض بعضها بعضًا، خلطت ذلك كله بزعم أنه وحي سماوي، فيجب أن يحذَّر منها الناس، وعلى الدولة القيام بواجبها تجاه ذلك.

- يجوز شراء الأشياء المعروضة للبيع بالمزاد بالجمارك إذا كانت الطريقة التي تم تملكها بها لا تخالف الشريعة.

- صح المشاركة بين المسلم وغير المسلم، مع الضوابط المذكورة، خاصة مع وجود الدفاتر التي تُلزم بإظهارها الشركات من أجل الضرائب وغيرها.

- «تغيير الجنس لعلاج اضطراب الهوية الجنسية» لا يجوز إجراء عملية تحويل الجنس أو تغييره أو تصحيحه إلا في حالة الخنثى الذي اجتمعت فيه أعضاء جسدية تخص الذكور والإناث، ولا يجوز الاعتماد في تحديد الهوية الجنسية على مجرد السلوك والميول إلا عند العجز عن التحديد بناء على العلامات المادية المذكورة، وإذا لم يكن له ذكر رجل ولا فرج أنثى، ومهما أجرى المخنث من عمليات جراحية لتحويله صوريًّا إلى الجنس الآخر لم يتحول شرعًا، ولا يُعطى الحقوق المادية أو المعنوية إلا المناسبة لحقيقته قبل عمليات المسخ والتشويه التي أجراها.

- تحية العلم المعهودة أو الوقوف للسلام الوطني أمران جائزان لا كراهة فيهما ولا حرمة، فإذا كان ذلك في المحافل العامة التي يعد فيها القيام بذلك علامة على الاحترام وتركه مشعرًا بترك الاحترام: فإن الوقوف يتأكد؛ دفعًا لأسباب النفرة والشقاق، واستعمالا لحسن الأدب ومكارم الأخلاق.

- «ترك المبيت بمِنى لأهل الأعذار، والتوكيل في رمي الجمار» يجوز للضعفاء والمرضى والنساء تركُ المبيت بمنى، كما يجوز لهم أيضًا التوكيل في رمي الجمرات، ولا حرج عليهم ولا يلزمهم بذلك جبران.

- «إضافة لقب عائلة كافل اليتيم إليه» يجوز ولا يعد ذلك من التبني المنهي عنه شرعًا.

-"قول الزوج لامرأته: أنت طالئ" تحريف لفظ الطلاق الصريح بأن يُنطَقَ (طالئ) بدلا من طالق كما هو جارٍ على لسان كثير من أهل مصر: يُخرِج اللفظ مِن الصَّراحة إلى الكناية التي تحتاج إلى نية مقارنة للفظ يقع به الطلاق.

- يجوز التجاوز عن اشتراط سن معينة للأضاحي، إذا كانت المستوفية للسن منها هزيلة قليلة اللحم، ووجد ما هو أصغر منها سنًّا كثير اللحم، وتجوز الأضحية به؛ مراعاة لمصالح العباد الذي هو مقصد الشريعة الغراء.

- المحافظة على الأماكن والمباني التاريخية والأثرية ذات الطابع التاريخي الديني من المطلوبات الشرعية والمستحبات الدينية التي حثت عليها الشريعة؛ لأن فيها تعظيمًا لِمَا عظَّمه الله تعالى من الأيام والأحداث والوقائع والأشخاص والأعمال الصالحة التي حصلت فيها أو ارتبطت بها؛ فهي تُذَكِّر المسلمين بماضيهم وتربط قلوبهم بوقائعه وأيّامه، مع ما في ذلك من إعطاء الدليل الواقعي على صحة هذه الوقائع التي حدثت فيها، أما إزالتها وهدمها فهو الذي يكون ذريعةً لإنكار هذه الأحداث مِن أصلِها، وادعاء أنها قضايا مفتعلة ليس لها أساسٌ واقعيّ.

- التعرف على بدايات الشهور القمرية يكون بإثبات ظهور الهلال بعد غروب الشمس يجوز أن يكون إما بالرؤية البصرية أو بالحساب الفلكي.

- حب الوطن مشروع ومطلوب، والانتماء إلى الإسلام دينًا لا يعارض الانتماء إلى الوطن. فالأصل في الانتماء إلى الوطن أنه لا يتنافى مع الإسلام، بل يتكامل ويتوافق بالتعاون وعدم التعصب تحت أخوة المؤمنين بعضهم بعضًا، فإذا شعر إنسان بالتعارض أحيانًا، فعليه حينئذ سؤال أهل العلم؛ ليدلوه على المخرج.

- الاعتداء على الكنائس بالهدم أو تفجيرها أو قتل من فيها أو ترويع أهلها الآمنين من الأمور المحرمة في الإسلام، وأن رسول الله صلى عليه وسلم اعتبر ذلك العمل بمثابة التعدى على ذمة الله ورسوله، وأنه «خصيم» من يفعل ذلك يوم القيامة، لقول النبي «ألاَ مَنْ ظلم مُعاهِدًا أو انتقصه أو كلَّفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طِيبِ نفسٍ فأنا حجيجه يوم القيام» أي: خصمُه، وأشار النبي بأصبعه إلى صدره «ألاَ ومَن قتل مُعاهَدًا له ذمة الله وذمة رسوله حُرِّم عليه ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفًا».

- الطلاق بلفظ صريح يقع عندما يقوله الزوج لزوجته بنصه دون تحريف لأحد حروف اللفظ، بشرط أن يكون قاصدا”، وعدم احتساب الطلاق الشفوي مصيبة سوداء، ومن شأنه إحداث فتنة اجتماعية لا قِبَل لنا بها، وسيخلق مشاكل جديدة لبلادنا، فقد يطلق الرجل زوجته في اليوم 10 مرات ويدعي أنه كان يهرج.

- قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه ليس مع قانون فرض الضريبة العقارية على المنازل، وهذا رأي شخصي، وليس فتوى.

وقال إن هذا القانون فرض في 2009م، ولا يزال العمل به جاريًا إلى الآن، ولكن هذا نقوله في اللجان والحوار المجتمعي وسنظل نطالب بإالغائها وإلى أن يتم إلغاؤها سأقوم بدفع الضريبة، كذلك لا يجوز الخروج على الإمام، ولكنه نظام عام يجب الالتزام به، ودعى الأغنياء ممن يمتلكون الشاليهات والكثير من العقارات المساهمة في دفع الضريبة العقارية لدعم الفقراء في هذا الوضع الاقتصادي الصعب، وقال أن سيدنا عمر كان يقول: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول مال الأغنياء»، أي فرضت ضرائب، كما أن عمر بن عبد العزيز قال: «يحدث لكم الأمر بقدر ما تحدثون»، كما أنه يرى أن زيادة الأعباء على المواطنين غير سديدة، وقال أن رأيه اقتصادي وليس دينيًا أو شخصيًا من الدولة، وعندما نجتمع مع المسؤولين سأرفض.

جوائز حصل عليها

جائزة الملك عبد الله

نال نجمة القدس من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

نال درع الجيش المصري من الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وسام الاستقلال من الدرجة الأولى من الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن.

درع الإنجازات في العطاء الاجتماعى والخيرى لعام 2013.

درع محافظة بني سويف لعام 2016.

درع جامعة القاهرة لعام 2016.

درع محافظة الوادي الجديدة لجهودة الاجتماعية في ديسمبر 2016

درع الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 2016.

درع معهد إعداد القادة بحلوان عام 2014.

تكريم اليونسكو لجهوده في مكافحة الإرهاب والتطرف.

تكريم من وزير الثقافة في فعاليات ختام مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته التاسعة لعام 2016.

تكريم من جامعة القاهرة في اليوم العالمي للمسن، لجهوده الاجتماعية وذلك تحت عنوان «الحق في الحياة».

درع محافظة الإسكندرية 2017 عقب افتتاح المصنع الرابع لإنتاج السجاد اليدوي بقرية أبيس الثامنة شرقي الإسكندرية.

تكريم من جامعة عين شمس في المؤتمر العلمي السادس لجامعة عين شمس.

محاولة اغتيال

تعرض الشيخ علي جمعة، في يوم الجمعة 5 أغسطس 2016 لمحاولة اغتيال من قبل أربعة مسلحين بإطلاق الرصاص عليه من بنادق آلية بمنطقة السادس من أكتوبر أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة إلا أن حارسه الشخصي بادلهم إطلاق الرصاص مما تسبب في إصابته، بينما نجا الشيخ. وتم القبض على الجناة.

مؤلفاته

أثر ذهاب المحل في الحكم.. الإسلام والمساواة بين الواقع والمأمول.. الإفتاء بين الفقه والواقع.. الإمام البخاري وجامعه الصحيح.. الإمام الشافعي ومدرسته الفقهية.. الحكم الشرعي عند الأصوليين.. الأوامر والنواهي عند الأصوليين.. الإجماع عند الأصوليين.. القياس عند الأصوليين.. تعارض الأقيسة عند الأصوليين.. قول الصحابي عند الأصوليين.. آليات الاجتهاد.. مدى حجية الرؤيا عند الأصوليين.. التجديد في أصول الفقه.

قضية المصطلح الأصولي مع التطبيق على شرح تعريف القياس.. النسخ عند الأصوليين.. عقيدة أهل السنة والجماعة.. علم أصول الفقه وعلاقته بالفلسفة الإسلامية.. رؤية فقهية حضارية لترتيب المقاصد الشرعية.

النماذج الأربعة من هدي النبي في التعايش مع الآخر.. المدخل لدراسة المذاهب الفقهية الإسلامية.. صناعة الإفتاء من مجموعة سلسلة التنوير الإسلامي.. موسوعة الفتاوى المؤصلة.. مجلدات فتاوى الأستاذ الدكتور على جمعة خلال فترة توليه دار الإفتاء المصرية.

البيان لما يشغل الأذهان.. تيسير النهج في شرح مناسك الحج.. الحج والعمرة أسرار وأحكام.. الجهاد في الإسلام.. الدين والحياة.. فتاوى معاصرة.. فتاوى البيت المسلم.. الفتاوى الرمضانية.. الفتاوى العصرية لمفتي الديار المصرية.. فتاوى النساء.. فتاوى المرأة المسلمة.. الكلم الطيب.. فتاوى عصرية.. الاستعداد لرمضان.

برنامج التربية الأخلاقية في السنة النبوية.. التربية والسلوك.. خطوات الخروج من المعاصي.. الدعاء والذكر.. سبيل المبتدئين (شرح البدايات من منازل السائرين).

الطريق إلى الله.. مجالس الصالحين الرمضانية.. الوحي – القرآن الكريم.. البيئة والحفاظ عليها من منظور إسلامي.

حاكموا الحب.. التجربة المصرية من مجموعة سلسلة التنوير الإسلامي.. سمات العصر.. رؤية مهتم.. سيدنا محمد رسول الله للعالمين.

الطريق إلى التراث الإسلامي.. المرأة في الحضارة الإسلامية.. محاضرات في الفقه الصوفي لأحكام الشريعة.. المرأة بين إنصاف الإسلام وشبهات الآخر.. قضايا المرأة في الفقه الإسلامي.. المكاييل والموازين.. من نبيك ؟! هو سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم.

النبراس في تفسير القرآن الكريم.. النبي صلى الله عليه وسلم.. وقال الإمام.. المباديء العظمى.. المتشددون: منهجهم ومناقشة أهم قضاياهم.. ضوابط التجديد الفقهي.. بناء المفاهيم.. دراسة معرفية ونماذج تطبيقية.. حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين.. ختان الإناث ليس من شعائر الإسلام.. المنهجية الإسلامية.. النقاب عادة وليس عبادة.. فتاوى الإمام محمد عبده.. الأموال لأبو جعفر أحمد بن نصر الداوودي.. رسائل ابن نجيم الاقتصادية المسماة الرسائل الزينية في مذهب الحنفية.

قانون العدل والإنصاف في القضاء على مشكلات الأوقاف.. الموسوعة الإسلامية العامة.. الموسوعة القرآنية المتخصصة.. موسوعة التشريع الإسلامي.. موسوعة أعلام الفكر الإسلامي.. موسوعة الحضارة الإسلامية.. موسوعة علوم الحديث الشريف.. الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية.

المقارنات التشريعية (تطبيق القانون المدني والجنائي على مذهب الإمام مالك).. المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي.. موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.. موسوعة فتاوى الإمام ابن تيمية في المعاملات وأحكام المال.. موسوعة الاقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأسواق المالية.

مؤلفات بالإنجليزية

Environmentalism an Islamic perspective.. The truth of Islam and Misconceptions about Islam.. In search For Acommon Word.. Responding from the Tradition

The Epistemology of Excellence A Journey into the Life and Thoughts of the Grand Mufti of Egypt

Methodology of Moral Discipline in the Prophetic Tradition.. environnement_franch

المساواة الإنسانية في الإسلام النظرية والتطبيق.. تأصيل شرعي لمفهوم الأمن المجتمعي.. تاريخ علم أصول الفقه.. الإشراف على الموسوعات.. الموسوعة الإسلامية العامة، صدرت عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

الموسوعة القرآنية المتخصصة.. موسوعة علوم الحديث.. موسوعة أعلام الفكر الإسلامي.. موسوعة الحضارة الإسلامية.. موسوعة فتاوى ابن تيمية، في المعاملات الإسلامية.. معجم مصطلحات أصول الفقه الصادر عن مجمع اللغة العربية القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.