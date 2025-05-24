استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينين في قصف إسرائيلي على غزة اليوم

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد 11 فلسطينيا وجرح العشرات، بينهم نساء وأطفال، إثر قصف إسرائيلي طال مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت المصادر بأن القصف طال مناطق وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وحيّ الصبرة في مدينة غزة، ومخيّم النصيرات ودير البلح وسط القطاع.

حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي

وأوضحت المصادر أنّ حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع، خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، تجاوزت 75 شهيدا، بالإضافة إلى عشرات الجرحى.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 8 فلسطينيين جراء القصف الجوي الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وذكر مستشفى العودة أن "شهيدا و5 إصابات، بينهم طفلة تبلغ من العمر شهرا، وصلوا المستشفى، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في محيط مسجد القسام بالنصيرات وسط القطاع".

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى "إصابة مواطنين، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع".

ولفتت إلى "استشهاد 4 مواطنين، وإصابة العشرات، في قصف جوي إسرائيلي على شقة سكنية في حي الأمل غربي مدينة خان يونس".

وأوضحت أن "مدفعية الاحتلال استهدفت صباح اليوم، جنوبي مدينة خان يونس".

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