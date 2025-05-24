السبت 24 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يستعد لنشر قوات إضافية لتوسيع العملية العسكرية في غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

قالت ‏هيئة البث العبرية، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال يستعد لنشر قوات إضافية لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.

بيان مشترك لـ 80 دولة

وأعلنت 80 دولة في بيان مشترك، الخميس الماضي، أن قطاع غزة يواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ 7 أكتوبر 2023 والمدنيون يتعرضون لخطر المجاعة.

غزة تواجه أسوأ أزمة إنسانية 

وفي هذا السياق، أعلنت منظمة "آكشن إيد" الدولية أن آلاف العائلات في القطاع يعيشون حالة من الجحيم مع تصاعد القصف الإسرائيلي المستمر ونفاد الإمدادات. 

وقالت المنظمة في بيان صحفي إن "المئات قتلوا، ونزح ما يقرب من 100 ألف شخص في الأيام القليلة الماضية، في ظل التصعيد الكبير لـ جيش الإحتلال في الهجمات البرية والجوية".

الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا

وأضاف البيان أن الموظفين العاملين مع أحد شركاء المنظمة في دير البلح قد تم إجبارهم على إخلاء مكاتبهم ومنازلهم، على الرغم من عدم وجود أماكن آمنة ليختبئوا فيها، مع استمرار الهجمات العنيفة على قطاع غزة بشكل يومي.

وقالت المنظمة إن "80% من الأراضي في غزة قد صدرت بحقها أوامر إخلاء، مما يزيد من معاناة الناس الذين ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال غزة قطاع غزة المجاعة الاحتلال

مواد متعلقة

هند رجب تطارد جيش الاحتلال، بيرو تفتح تحقيقا رسميا ضد جندي إسرائيلي ارتكب جرائم حرب في غزة

66 شهيدًا ضحايا غارات الاحتلال على غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حماس: مجازر جيش الاحتلال تهدف لفرض التهجير القسري على أهالي غزة

الاحتلال الوطني العظيم

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم السبت وهذا العيار يقفز لـ 5395 جنيها

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 24 مايو 2025

أخبار مصر: ليبيا تشتعل ومصر تعيد عشرات المواطنين، آخر إجراء من بيراميدز ضد الأهلي، أمريكا ترفع العقوبات على سوريا

ارتفاع جديد، سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت 24 مايو 2025

بشائر الخير، مستجدات إنشاء مصنع ألبان أطفال تنفيذا لتكليفات الرئيس

مصرع شخصين في حريق مروع التهم سيارة نقل أعلى إقليمي أكتوبر

ارتفاع جديد، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

أسعار الخضار اليوم، الليمون يعاود قفزاته وانخفاض الطماطم والبصل

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز فى السوبر ماركت اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

الموت الأسود.. قنبلة روسية متطورة خرجت من رماد الحرب العالمية الثانية لمواجهة أوكرانيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية سمك القرش في المنام وعلاقتها بالتغلب على الصعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 24 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 24 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية