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رياضة

22 يوما على كأس العالم، قناة الأهلي تعلن اقتراب موعد البطولة بصورة أبو تريكة

محمد أبو تريكة
محمد أبو تريكة

احتفى الحساب الرسمي لقناة النادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باقتراب موعد كأس العالم للأندية بنشر صوره لـ محمد أبو تريكة لاعب الفريق السابق ومنتخب مصر. 

ونشر حساب الأهلي صوره لـ محمد أبو تريكة وعلق عليها: "22 يوما علي كأس العالم".

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى الدوري المصري 

ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة فاركو المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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