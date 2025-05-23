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رياضة

نهائي كأس مصر لـ القدم سيدات، الأهلي ووادي دجلة يلجآن لوقت إضافي (صور)

الأهلي ووادي دجلة
الأهلي ووادي دجلة

يلجأ الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، ونظيره وادي دجلة، إلى الوقت الإضافي بعد التعادل سلبيا في وقت المباراة الأصلي التي تجمع بينهما اليوم الجمعة، في نهائي بطولة كأس مصر.

تشكيل سيدات الأهلي أمام وادي دجلة 

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏
‎حراسة المرمى: مها الدمرداش.
‎خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.
‎خط الوسط: سارة كرد ولولو نصر وحبيبة عصام ومنة طارق وميا داردن.
‎خط الهجوم: نادين غازي.

‎ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:‏ حبيبة عمر، هنا عثمان، نور إدريس، أشرقت عادل، أمل ناصر، جنى محمود، شاريتي، نادين محمد، إسراء السقا.

‎وكان الأهلي تأهل للنهائي عقب فوزه على فريق مسار بركلات الترجيح في دور نصف النهائي.

‎ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلًا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، ويارا صفوت المدير الإداري، وأحمد جمال محللًا للأداء، وميار أسامة طبيب الفريق، وهدير أحمد وراندا ياسر للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.

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الأهلي وادي دجلة كأس مصر

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