مدرب صنداونز: نسعى للتتويج بلقب أبطال إفريقيا أمام بيراميدز

أكد ميجيل كاردوزو المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب إفريقي أن فريقه يدخل نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام بيراميدز بطموح الفوز وتحقيق اللقب.

وقال كاردوزو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "هناك شعور بالمسئولية تجاه خوض النهائي، فهي لحظة مهمة للجميع، وهناك أمل وسعادة بوصولنا لهذه المرحلة المتقدمة من البطولة".

وأضاف: "نحن من بين أفضل فريقين في القارة هذا الموسم، والجميع يعلم أننا بذلنا مجهودا كبيرا للوصول إلى هذه المرحلة".

وأوضح المدير الفني لصنداونز أن فريقه يستعد بشكل قوي وحاسم من أجل الفوز، مشيرا إلى أنه يستعد للمباراة من أجل الفوز وليس الخسارة".

وأشار كاردوزو إلى أهمية دراسة الخصم، قائلا: "من الواضح أننا بحاجة إلى فهم كيف يمكن للخصم أن يسبب لنا الضرر، لذا علينا منعه من تحقيق ذلك".

واختتم تصريحاته قائلا: "وضع الفريق الحالي هو أفضل ما وصلنا له على الإطلاق، ونأمل أن نتوج هذه المسيرة بلقب غالي يسعد جماهيرنا".

موعد مباراة صن داونز وبيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفًا على صن داونز الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء غد السبت على ستاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو المقبل على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

القناة الناقلة لمباراة صن داونز وبيراميدز

وتذاع مباراة صن داونز وبيراميدز في نهائي دوري الأبطال عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة الحكم السوداني محمود إسماعيل حكما للساحة، ويعاونه مواطنه السوداني محمد عبد الله المساعد الأول، والمساعد الثاني أحمد عبد الرازق من جيبوتي، والحكم الرابع باسيفيك نداييها وناياما من بوروندي، وعلى تقنية الفار دانيال لاريا من غانا، ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا.

ويراقب المباراة هارونا مواندا من أوغندا، ومراقب الحكام أثانثي موكبيتو من رواندا، والمنسق العام هيلفي إلياكيم من ناميبيا، والمنسقان الإعلاميان أليو جلوكو من السنغال، وثابانج مازيبوكو من جنوب أفريقيا، والمنسقون الأمنيون إدوين جورج من جنوب أفريقيا، وإيمانويل موتونامي من زيمبابوي وستفين نديلا من بوروندي، ومساعد المنسق العام تيليبو جيلين من مالاوي.

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