فوائد الزعتر، مقوٍ للمناعة ويعالج أعراض نزلات البرد



يُعدّ الزعتر من الأعشاب العطرية التي لطالما ارتبطت بفوائد صحية عديدة جعلتها جزءًا لا يتجزأ من الطب البديل القديم والحديث على حدّ سواء.





ويتميّز الزعتر برائحته القوية وطعمه المميّز، إضافة إلى خصائصه الطبية الفريدة، ويُستخدم الزعتر طازجًا أو مجففًا، كما يتم استخراج زيته العطري الذي يحمل جزءًا كبيرًا من فوائده.



أوضحت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الزعتر يُعتبر من الكنوز الطبيعية التي تجمع بين الطعم الشهي والفوائد الصحية العظيمة. فهو مضاد للبكتيريا، مقوي للمناعة، مسكن طبيعي، ومحسن لصحة القلب والجهاز التنفسي. كما يُساهم في العناية بالبشرة والجهاز الهضمي.



أهم فوائد الزعتر لصحة الجسم

فوائد الزعتر للصحة



وتستعرض الدكتورة هدى، في السطور التالية أهم فوائد الزعتر لصحة الجسم.



المركبات الفعالة في الزعتر

تعود الفوائد الصحية للزعتر إلى غناه بالعديد من المركبات النشطة بيولوجيًا، من أهمها:

الثيمول: وهو مركب مضاد للبكتيريا والميكروبات.

الكارفكرول: مركب مضاد للالتهابات.

الفلافونويدات: مواد مضادة للأكسدة.

التانينات: التي تساعد في مقاومة الالتهابات.

كما يحتوي الزعتر على معادن مهمة مثل الحديد، الكالسيوم، المنغنيز، المغنيسيوم، والزنك، إضافة إلى فيتامينات مثل A وC وK.

الفوائد الصحية للزعتر



1. تقوية جهاز المناعة

يحتوي الزعتر على نسبة عالية من فيتامين C، مما يجعله داعمًا قويًا للجهاز المناعي. كما أن الزيوت العطرية الموجودة فيه تساهم في تعزيز المناعة عبر مكافحة البكتيريا والفيروسات. لذلك، يُنصح بتناوله في فترات الشتاء والبرد لتقوية الجسم ضد الأمراض الموسمية مثل الإنفلونزا ونزلات البرد.

2. مضاد قوي للالتهابات

يُعدّ الزعتر واحدًا من الأعشاب الطبيعية المضادة للالتهابات، بفضل احتوائه على الكارفكرول والثيمول. لذلك، يمكن أن يكون مفيدًا في علاج التهابات المفاصل والعضلات، وكذلك الالتهابات المزمنة في الجسم.

3. تحسين صحة الجهاز التنفسي

من أشهر استخدامات الزعتر التقليدية دوره في علاج أمراض الجهاز التنفسي. فهو يساعد في طرد البلغم وفتح الشعب الهوائية، ويعمل كمهدئ للسعال. لذلك يُنصح باستخدام شاي الزعتر أو زيته العطري لعلاج:

التهاب الحلق.

السعال المزمن.

الربو.

التهاب الشعب الهوائية.



4. تحسين صحة الجهاز الهضمي

يُساهم الزعتر في تحسين عملية الهضم من خلال:

تنشيط إفراز العصارات الهضمية.

مقاومة البكتيريا الضارة في المعدة والأمعاء.

تقليل الانتفاخات والغازات.

علاج الإسهال الناتج عن العدوى.

لذلك، فإن تناول كوب من شاي الزعتر بعد الطعام يساعد في تخفيف عسر الهضم.

5. مضاد للبكتيريا والفطريات

الزعتر من الأعشاب التي أثبتت الدراسات فعاليتها الكبيرة في مقاومة أنواع متعددة من البكتيريا والفطريات، مثل:

بكتيريا الإيكولاي.

المكورات العنقودية.

المبيضات (فطريات تصيب الجلد والأمعاء).

لذلك يدخل زيت الزعتر في صناعة المراهم الخاصة بعلاج الالتهابات الجلدية.

6. تعزيز صحة القلب

أظهرت بعض الأبحاث أن الزعتر قد يُساعد في:

تقليل ضغط الدم المرتفع.

خفض مستويات الكوليسترول الضار.

رفع الكوليسترول الجيد (HDL).

وهذه التأثيرات تجعل الزعتر مفيدًا لصحة القلب والأوعية الدموية، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض الشرايين والجلطات.

7. مكافحة السرطان

تشير دراسات حديثة إلى أن مركبات الزعتر مثل الكارفكرول قد تساهم في إبطاء نمو الخلايا السرطانية، خاصة في سرطان القولون والثدي. كما أن خصائصه المضادة للأكسدة تحمي الخلايا من التلف وتحارب الجذور الحرة.

8. تحسين الحالة النفسية ومحاربة التوتر

يحتوي الزعتر على مركبات تساعد في تهدئة الأعصاب ومحاربة القلق والتوتر، لذا فإن استنشاق زيته العطري أو شربه كشاي قد يساعد في:

تحسين المزاج.

تقليل التوتر العصبي.

المساعدة في النوم الهادئ.



9. تقوية العظام

الزعتر غني بالكالسيوم وفيتامين K، وهما عنصران ضروريان لصحة العظام. لذلك يساهم إدخاله ضمن النظام الغذائي في الوقاية من هشاشة العظام خاصة مع التقدم في العمر.

10. العناية بالبشرة

يُستخدم زيت الزعتر في مستحضرات العناية بالبشرة بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله مفيدًا في:

علاج حب الشباب.

مقاومة التهابات الجلد.

تسريع شفاء الجروح الصغيرة.



كيفية استخدام الزعتر



يمكن استخدام الزعتر بأكثر من طريقة:

شاي الزعتر: عبر نقع أوراقه في الماء المغلي لمدة 10 دقائق.

زيت الزعتر: يُستخدم موضعيًا بعد تخفيفه بزيت آخر (كزيت الزيتون).

بهار للطعام: يضاف إلى الأطعمة مثل اللحوم والدجاج والسلطات.

مستحضرات طبية: كبسولات أو مستخلصات سائلة متوفرة في الصيدليات.

محاذير استخدام الزعتر

رغم فوائده العديدة، يجب استخدام الزعتر باعتدال، لأن الجرعات العالية منه قد تسبب:

تهيج الأغشية المخاطية.

انخفاض ضغط الدم بشكل مفرط.

تحسس جلدي عند البعض.

كما يُنصح بعدم استخدام زيت الزعتر المركز للأطفال أو النساء الحوامل دون استشارة طبية.

الزعتر لصحة الجسم

أضرار الإفراط في تناول الزعتر



وأضافت الدكتورة هدى، أنه رغم أن الزعتر يتمتع بفوائد صحية كثيرة، إلا أن الإفراط في تناوله أو استخدامه بطريقة خاطئة قد يؤدي إلى بعض الأضرار والآثار الجانبية، خاصة عند بعض الفئات. وفيما يلي أهم الأضرار والمحاذير المرتبطة بالزعتر:

1. تهيج الأغشية المخاطية

تناول الزعتر بجرعات كبيرة، أو استخدام زيت الزعتر المركز دون تخفيف، قد يؤدي إلى تهيج الأغشية المخاطية في الفم والحلق والمعدة، مما قد يسبب:

ألمًا في المعدة.

حرقان الحلق.

شعور بالغثيان.



2. الحساسية الجلدية

بعض الأشخاص قد يُصابون بحساسية عند ملامسة الجلد للزعتر أو زيته، مما يظهر في شكل:

طفح جلدي.

احمرار أو حكة.

تورم في أماكن الاستخدام.

لذلك يجب تجربة كمية صغيرة على الجلد قبل الاستخدام الواسع.



3. تأثيره على ضغط الدم

الزعتر قد يُساهم في خفض ضغط الدم، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم المزمن الحذر من تناوله بكميات كبيرة، لأنه قد يؤدي إلى:

هبوط حاد في الضغط.

دوخة وإرهاق.

إغماء في الحالات الشديدة.



4. زيادة النزيف

بعض الدراسات تشير إلى أن الزعتر قد يؤثر على تخثر الدم، ما يعني أنه:

قد يزيد خطر النزيف عند الأشخاص الذين يتناولون أدوية سيولة الدم مثل الأسبرين أو الوارفارين.

يجب التوقف عن استخدامه قبل العمليات الجراحية بأسبوعين على الأقل لتفادي خطر النزيف.



5. أضرار محتملة للحامل والمرضع

تناول الزعتر بكميات معتدلة كمُنكه للطعام آمن للحامل والمرضع، لكن استخدامه بجرعات طبية عالية أو تناول الزيت المركز قد يحرض الرحم ويسبب:

انقباضات رحمية.

احتمال حدوث إجهاض أو ولادة مبكرة.

لذلك يُمنع استخدام الزعتر أو زيته بجرعات كبيرة أثناء الحمل.



6. التداخل مع أدوية معينة

قد يتداخل الزعتر مع بعض الأدوية مثل:

أدوية القلب.

أدوية تنظيم الضغط.

أدوية السيولة.

مما قد يُقلل أو يزيد من تأثير هذه الأدوية. لذا يُنصح من يتناولون أدوية منتظمة باستشارة الطبيب قبل تناول الزعتر بشكل مكثف.



7. خطر الجرعة الزائدة من الزيت العطري

زيت الزعتر العطري مركز جدًا، وتناوله عن طريق الفم بدون إشراف طبي قد يسبب:

تسمم.

مشاكل في الكبد والكلى.

دوار وغثيان وقيء.

نصائح لتجنب أضرار الزعتر



استخدامه باعتدال ضمن الطعام أو كمشروب.

تجنب الزيت المركز إلا بوصفة طبية.

عدم تناوله كعلاج مكثف لفترات طويلة دون استشارة مختص.

تجنب استخدامه للأطفال والحوامل والمرضعات بكميات كبيرة.

إخبار الطبيب إذا كنت تتناول أدوية قبل إدخال الزعتر بجرعات علاجية في نظامك.



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