الخوخ فاكهة صيفية لذيذة وغنية بالفوائد الصحية

يعتبر الخوخ، بتدرجات ألوانه الزاهية ونكهته الحلوة المنعشة، تجربة فريدة لا يمكن تفويتها ضمن عالم الفاكهة. ينتمي الخوخ إلى فئة الفاكهة ذات النواة، حيث يتميز بوجود بذرة صلبة في وسطه. وعلى الرغم من تشابهه الكبير مع النكتارين، إلا أن الخوخ يتميز بقشرته المخملية ذات الزغب الناعم، على عكس الملمس الأملس الذي يشتهر به النكتارين.

وأكدت أخصائية التغذية، جوليا زومبانو لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، على القيمة الغذائية والصحية للخوخ قائلة: "الخوخ ليس فقط فاكهة لذيذة ومنعشة مثالية لأيام الصيف، بل هو أيضًا خيار صحي ممتاز كوجبة خفيفة. فإلى جانب مذاقه الرائع، يزخر الخوخ بالعناصر الغذائية الأساسية التي تعزز الصحة العامة".

القيمة الغذائية للخوخ

تحتوي حبة خوخ متوسطة الحجم على العناصر الغذائية التالية:

السعرات الحرارية: 63 سعرة حرارية

الكربوهيدرات: 15 غرامًا

الكوليسترول: 0 غرام

الدهون: 0.45 غرام

الألياف: 2.4 غرام

البروتين: 1.5 غرام

الصوديوم: 0 مليغرام

السكر: 11 غرامًا

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الحبة الواحدة على نسب هامة من المعادن والفيتامينات، تشمل:

النحاس: 0.1 مليغرام (11% من القيمة اليومية الموصى بها)

النياسين (فيتامين ب3): 1.6 مليغرام (10% من القيمة اليومية الموصى بها)

فيتامين ج: 7.67 مليغرام (8% من القيمة اليومية الموصى بها)

البوتاسيوم: 285 مليغرام (6% من القيمة اليومية الموصى بها)

المغنيسيوم: 12.8 مليغرام (3% من القيمة اليومية الموصى بها)

الفوسفور: 36.9 مليغرام (3% من القيمة اليومية الموصى بها)

الفوائد الصحية للخوخ

أوضحت زومبانو أن الخوخ، على الرغم من انخفاض سعراته الحرارية، يتمتع بفوائد صحية كبيرة، من أبرزها:

المساعدة في مكافحة الأمراض

يتميز الخوخ بغناه بمضادات الأكسدة، وهي مركبات غذائية تعمل على تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم. يحدث هذا الإجهاد نتيجة لزيادة الجذور الحرة، وهي جزيئات ضارة يمكن أن تتسبب في تلف الخلايا وتزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة وعلامات الشيخوخة. تعمل مضادات الأكسدة على تحييد هذه الجذور الحرة والحفاظ على توازنها في الجسم. يحتوي الخوخ على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة الهامة مثل بيتا كاروتين، وحمض الكلوروجينيك، والفلافونويدات، واللوتين، وفيتامين ج.

تعزيز صحة الأمعاء

أشارت زومبانو إلى أن "معظم الأفراد، حتى أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا نسبيًا، لا يحصلون على الكمية الكافية من الألياف الغذائية الضرورية جدًا للصحة." فالألياف الموجودة في الخوخ تلعب دورًا هامًا في تسهيل عملية الهضم والحفاظ على صحة الأمعاء. كما تساهم في تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك. يحتوي الخوخ على نوعين من الألياف: الألياف غير القابلة للذوبان التي تساعد في مرور الطعام عبر الجهاز الهضمي، والألياف القابلة للذوبان التي تذوب في الماء وتغذي البكتيريا النافعة في ميكروبيوم الأمعاء، مما يعزز الهضم والصحة العامة.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

غالبًا ما يكون ارتفاع ضغط الدم صامتًا، ولكنه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة. يساعد الحصول على كمية كافية من البوتاسيوم في الحفاظ على ضغط دم صحي، ويعتبر الخوخ مصدرًا جيدًا لهذا المعدن الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، تساهم مضادات الأكسدة الموجودة في الخوخ في تعزيز صحة القلب عن طريق تقليل الالتهابات في الأوعية الدموية. وقد أظهرت الأبحاث أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

أكدت زومبانو على أن "لا يوجد طعام واحد قادر على الوقاية من السرطان بشكل قاطع. لكن تناول كميات وفيرة من الأطعمة النباتية التي تحتوي على البوليفينولات يعتبر خيارًا صحيًا." فالخوخ يحتوي على مركبات البوليفينول المضادة للأكسدة، والتي تشير الأبحاث إلى أنها قد تعيق نمو وتكاثر الخلايا السرطانية. وتوجد هذه المركبات أيضًا في الشاي والقهوة والشوكولاتة الداكنة والعديد من الأطعمة النباتية الأخرى.

المساعدة في إدارة الوزن

بالإضافة إلى دعم ميكروبيوم الأمعاء، يمكن للألياف الموجودة في الخوخ أن تساهم في الوصول إلى وزن صحي أو الحفاظ عليه. فالألياف تعتبر من أفضل العناصر الغذائية لإدارة الوزن لأنها تعزز الشعور بالشبع دون إضافة سعرات حرارية عالية. وتدعم الأبحاث فكرة أن تناول الألياف يمكن أن يقلل من كمية الطعام المتناولة، وبالتالي قد يساهم في خفض وزن الجسم. وأشارت زومبانو إلى أن "استبعاد الفاكهة من النظام الغذائي خوفًا من السكر قد يحرم الجسم من عناصر غذائية حيوية. فالفواكه جزء مهم من نمط غذائي صحي ومتوازن، بل إنها مفيدة أيضًا لإدارة الوزن." وقد أظهرت دراسة طويلة الأمد أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من الفواكه والخضروات كانوا أقل عرضة لزيادة الوزن مع التقدم في العمر.

يُعد الخوخ إضافة لذيذة ومغذية لأي نظام غذائي. يمكن الاستمتاع به بمفرده، أو إضافته إلى العصائر والسلطات وحبوب الإفطار. وعلى الرغم من أن قشرته مخملية، إلا أنها صالحة للأكل ولذيذة وغنية بالعناصر الغذائية.

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