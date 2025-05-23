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محافظات

تحرير 172 محضرا للمخابز المخالفة في حملة تموينية بأسيوط

حملة تموينية على
حملة تموينية على المخابز بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على مختلف المنشآت التموينية، وخاصة المخابز البلدية، والمحال التجارية، والأسواق، والمخازن، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، والبدالين التموينيين، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة للمستهلكين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، والتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار أو الاتجار في السوق السوداء.

تحرير 172 محضرًا متنوعًا للمخابز البلدية المخالفة 

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التموينية، والتي نفذت على مدار ثلاثة أيام بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد، وكيل الوزارة، وبمشاركة مباحث التموين برئاسة المقدم أحمد علي وبمشاركة الرائد أحمد عبد الكريم، أسفرت عن تحرير 172 محضرًا متنوعًا للمخابز البلدية المخالفة شملت مخالفات متنوعة، من بينها نقص وزن ومواصفات، تدني مستوى النظافة، عدم وجود لوحة بيانات، توقف جزئي، غياب الميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، بالإضافة إلى عدم إصدار بون صرف للمواطنين.

تحرير 24 محضرًا متنوعًا لمحال تجارية مخالفة 

وأضاف محافظ أسيوط أنه على مستوى الأسواق، تم ضبط كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 24 محضرًا متنوعًا وتم ضبط 100 كجم من الدواجن والرنجة والبط غير الصالح للاستهلاك، وطن قمح مصاب بالسوس قبل التوريد، فضلًا عن ضبط منشأة غير مرخصة لتصنيع العصائر بحوزتها 309 جركن عصير، و15 جوال دقيق بلدي مدعم داخل أحد المخازن، إلى جانب أدوات كهربائية بدون فواتير، ودهانات منتهية الصلاحية كما شملت المخالفات تحرير 4 محاضر لبيع السجائر بأعلى من السعر الرسمي، و13 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمطاعم والمقاهي.

ضبط 1000 بطاقة تموينية بحوزة تاجر مخالف وتحرير 573 محضرًا بأسيوط

تحرير 21 محضرا خلال حملة تموينية على قطاع المخابز بأسيوط

وكان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (114) أو (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة. 

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