تحرير 21 محضرا خلال حملة تموينية على قطاع المخابز بأسيوط

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على استمرار شن حملات تموينية مفاجئة على كافة القطاعات المختلفة بمراكز وأحياء وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق.

ردع كل من يحاول الاستغلال التجاري والاتجار في السوق السوداء

وشدد محافظ أسيوط في تصريحات له اليوم الثلاثاء، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وردع كل من يحاول الاستغلال التجاري والاتجار في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق التلاعب في الأسعار.

حملة تموينية مكبرة على مخابز مدينة أسيوط فجرا

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة أسيوط برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز وخضر محمد محمود مدير مكتب التموين بأسيوط، قامت بحملة تموينية علي المخابز من الساعة ٤ فجرًا حتى الساعة ٨.٣٠ صباحا.

تحرير 21 محضرا للمخالفين بقطاع المخابز

وأسفرت الحملة عن تحرير 21 محضرا للمخالفين بقطاع المخابز (8 محاضر عدم إعطاء بون صرف للمواطن، و5 محاضر نقص في الوزن، و2 عدم مطابقة مواصفات، ومحضر عدم نظافة، و٥ محاضر عدم إعلان عن السعر).

ووجه محافظ أسيوط بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق، والمخابز، ومستودعات البوتاجاز، ومنافذ البيع المختلفة، لضمان توافر السلع الغذائية وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقة السلع للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين من الغش التجاري.