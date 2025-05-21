الأربعاء 21 مايو 2025
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محافظات

تنفيذي أسيوط يعلن بدء أعمال التعداد والمسح الشامل للسكان

المجلس التنفيذي بمحافظة
المجلس التنفيذي بمحافظة أسيوط، فيتو

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن موافقته على عدد من القرارات المهمة خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والتي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات التعليم والرعاية الاجتماعية، وذلك في إطار جهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة والمكتب الفني،  والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة، واللواء وفيق فوزي مدير إدارة الحماية المدنية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، وممثلي الجهات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن.

استهل الاجتماع بالسلام الجمهوري، أعقبه كلمة ترحيبية بالحضور، ثم مناقشة بنود جدول الأعمال واستعراض التقارير والتوصيات الخاصة ببعض المشروعات الحيوية.

إنشاء جناح جديد لمدرسة الروضة الابتدائية

وخلال الجلسة، وافق المجلس التنفيذي على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 763.5 متر مربع بحوض "أم سالم" بزمام قرية باقور التابعة لمركز أبوتيج، لصالح هيئة الأبنية التعليمية، لإنشاء جناح جديد لمدرسة الروضة الابتدائية، بهدف تخفيف الكثافة الطلابية وتحسين البيئة التعليمية بالمركز.

تخصيص مكان ليكون مقر لقصر ثقافة أولاد إلياس 

كما وافق محافظ أسيوط على تخصيص طابق كامل بمبنى الوحدة المحلية لقرية أولاد إلياس التابعة لمركز صدفا، ليكون مقرًا دائمًا لقصر ثقافة يخدم أهالي القرية والمناطق المجاورة، في خطوة تهدف إلى تعزيز النشاط الثقافي والفني بالمناطق النائية.

وأقر محافظ أسيوط تقرير اللجنة المختصة بشأن تحديد القيمة الإيجارية للطابقين الرابع والخامس بمبنى الملحق (ج) بمجلس مدينة صدفا، وذلك لاستخدامهما بشكل مؤقت كمقر لفصل تمريض للبنين يتبع مديرية الصحة، بالإضافة إلى الموافقة على تقرير آخر لتحديد القيمة الإيجارية لوحدة سكنية أمام نادي أبوتيج الرياضي، والمقترح تخصيصها كمكتب تأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة يتبع مديرية التضامن الاجتماعي.

وفي سياق آخر، ناقش محافظ أسيوط مستجدات مشروعات مياه الشرب بعدد من المراكز، موجهًا بسرعة التنسيق بين الجهات المعنية لاستخراج التصاريح المطلوبة، وتسريع وتيرة العمل لضمان تحسين الخدمة وتوفير المياه للمواطنين بشكل منتظم.

كما شدد المحافظ على ضرورة رفع الأتربة والمخلفات من الطرق المؤدية إلى المناطق الأثرية والسياحية مثل آثار مير بالقوصية، ومنطقة الهمامية بالبداري، ودير درنكة بأسيوط، تمهيدًا لتطوير هذه المسارات بما يسهل حركة الزوار ويعزز من المقومات السياحية بالمحافظة.

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وفي ختام الاجتماع، أعلن محافظ أسيوط موافقته على بدء تنفيذ أعمال التعداد والمسح الشامل بكافة أنحاء المحافظة من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما أقر المجلس قبول التبرعات المقدمة من بعض المواطنين لصالح صندوق الخدمة والتنمية المحلية لدعم المشروعات التنموية بالمحافظة.

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