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محافظ أسيوط يشيد بفوز بطلين من أبطال المحافظة في بطولة الكيك بوكسينج الدولية

بطولة الكيك بوكسينج،فيتو
بطولة الكيك بوكسينج،فيتو

أشاد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بالنتائج المشرفة التي حققها أبطال المحافظة في بطولة كأس العالم للأندية للكيك بوكسينج التي أُقيمت في تركيا، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تعكس الطاقات الشبابية الواعدة التي تزخر بها المحافظة، والتي تؤهلها للمنافسة والتميز على الساحة الدولية.

أبطال الكيك بوكسينج بمحافظة أسيوط 

وأعرب محافظ أسيوط عن فخره بالإنجاز الذي حققه البطل الصغير عبد الحافظ عمر بدري، ابن مركز شباب درنكة، الذي حصل على الميدالية الفضية في منافسات وزن 30 كجم – أسلوب "بوينت فايت"، رغم صغر سنه الذي لا يتجاوز الثامنة، ليصبح بذلك أصغر بطل في تاريخ مصر يحقق هذا الإنجاز المرموق فضلا عن فوز البطلة أسماء حسن سيد من أكاديمية الفنون القتالية بالميدالية البرونزية في منافسات أسلوب K1، وهو أحد أصعب أنماط اللعبة، ما يؤكد أن فتيات أسيوط يواصلن التميز ويبرهن على كفاءتهن وطموحهن في ساحة المنافسة.

 

 

وأثنى اللواء هشام أبو النصر بالجهود المبذولة من قِبل مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، برئاسة أحمد سويفي، وكيل الوزارة، لدعم القطاع الرياضي، مثمنًا دور المدربين والأجهزة الفنية والإدارية الذين ساهموا في إعداد الأبطال بتفانٍ وإخلاص.

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وأكد محافظ أسيوط أن هذه النجاحات الرياضية هي نتاج مباشر لاهتمام الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير البيئة المناسبة لرعاية المواهب وصقلها، مشيرًا إلى حرص المحافظة الدائم على دعم أبنائها في جميع المجالات، لا سيما المجال الرياضي، انطلاقًا من إيمانها العميق بأن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

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