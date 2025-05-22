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زراعة أسيوط تنظم ندوة إرشادية حول تدوير المخلفات وإنتاج الكومبست (صور)

ندوات ارشادية للمزارعين
ندوات ارشادية للمزارعين بأسيوط،فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، دعمه الكامل لكافة الأنشطة الزراعية بهدف النهوض بالقطاع الزراعي وحماية الأراضي الزراعية باعتبارها الركيزة الأساسية للأمن الغذائي.

 كما شدد محافظ أسيوط على أهمية تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية من خلال إعادة تدويرها بطرق آمنة وصديقة للبيئة، بما يسهم في حماية الصحة العامة والحد من الانبعاثات الضارة الناتجة عن الحرق المكشوف.

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة تكثيف الجهود والتعاون بين جميع الجهات المعنية للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وترشيد استهلاك المياه، والتوعية بالممارسات الزراعية الحديثة، بما يدعم تحقيق أهداف الدولة في مجال الأمن الغذائي والتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

كيفية تدوير المتبقيات الزراعية وإنتاج الكومبست

 

وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية الزراعة بأسيوط، برئاسة المهندس خميس محمد علي وكيل الوزارة، نظمت ندوة إرشادية بمدينة أبو تيج لليوم الثاني على التوالي تحت عنوان: "كيفية تدوير المتبقيات الزراعية وإنتاج الكومبست" تناولت الندوة موضوعات هامة مثل استخدام المخصبات الحيوية، وزراعة نبات الأزولا وأهميته كبديل غني بالبروتين في تغذية الدواجن والحيوانات.

وشارك في الندوة عدد من الأساتذة والمتخصصين من معهد بحوث الأراضي والمياه، وهم الدكتور صابر محمود أحمد والدكتور رضا محمد الشحات والدكتور جمال عبد الفتاح والدكتور رامي مسعد الخضيري كما حضر الندوة المهندس صافي حلمي، مدير إدارة الأراضي والمياه والبيئة بالمديرية، والمهندس علي عيسى، مدير الإدارة الزراعية بأبو تيج، إلى جانب لفيف من المزارعين المهتمين.

زراعة أسيوط تنظم متابعات ميدانية للمحاصيل وتقدم الدعم للمزارعين

زراعة أسيوط تنظم ندوة إرشادية عن التوسع في زراعة محاصيل جديدة

 

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الندوة هدفت إلى تعزيز وعي المزارعين بأهمية الاستفادة من المتبقيات الزراعية في إنتاج سماد عضوي (كومبست) وتحسين خصوبة التربة، إلى جانب تقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية، بما يسهم في دعم الزراعة المستدامة.

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