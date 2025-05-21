رئيس جامعة أسيوط يدعو الطلاب إلى تبني قيم اللعب النظيف

يحتفل العالم باليوم العالمي للعب النظيف، في التاسع عشر من مايو من كل عام، والذي أقرّته الأمم المتحدة تأكيدًا على أهمية الرياضة كقوة ناعمة تُسهم في بناء المجتمعات وترسيخ مبادئ التسامح والاحترام ونبذ العنف والتمييز.

سفراء القيم الرياضية النبيلة

وبهذه المناسبة، وجّه الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، دعوة إلى أبناء الجامعة بأن يكونوا سفراء للقيم الرياضية النبيلة، وأن يجعلوا من اللعب النظيف نهجًا في سلوكهم داخل الجامعة وخارجها، ليكونوا قدوة تُجسد المعنى الحقيقي للرياضة وتُعلي من ثقافة الاحترام والتسامح في المجتمع. كما وجّه التحية لكل من يسهم في نشر هذه القيم، سواء من الأفراد أو المؤسسات.

وأكد الدكتور المنشاوي أن جامعة أسيوط تولي اهتمامًا بالغًا بدعم مبادئ اللعب النظيف، انطلاقًا من قناعتها الراسخة بأن الرياضة ليست مجرد وسيلة للتنافس، بل رسالة إنسانية وأخلاقية تُسهم في بناء الشخصية وصياغة القيم.

وفي هذا السياق، تُمثل القرية الأوليمبية بجامعة أسيوط نموذجًا رائدًا على مستوى الجامعات المصرية، بما تضمه من منشآت رياضية متكاملة تتيح بيئة مثالية لتعزيز ثقافة اللعب النظيف والممارسة الرياضية المنضبطة والآمنة لكافة أفراد المجتمع الجامعي.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن مفهوم اللعب النظيف لا يقتصر على الملاعب، بل يعكس رؤية شاملة لمجتمع يتحلى بالأخلاق والنزاهة والتكافؤ، وهو ما تسعى الجامعة إلى ترسيخه داخل أروقتها من خلال مناخ أكاديمي إيجابي، وأنشطة طلابية تدمج بين المنافسة الشريفة وبناء الشخصية وتعزيز روح الفريق والانتماء.

كما أشار إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بمجال التربية البدنية والرياضية، وتركز على إتاحة الفرص أمام جميع الطلاب، بمن فيهم ذوي الهمم، للمشاركة في الأنشطة الرياضية ضمن بيئة دامجة وآمنة، إيمانًا بدور الرياضة في تحقيق المساواة والتمكين.

وتتوافق هذه الجهود مع الأهداف التي يحتفي بها اليوم العالمي للعب النظيف، ومع التزام جامعة أسيوط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في مجالات الصحة الجيدة، والتعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، وتقليص أوجه عدم المساواة، وتعزيز السلام والعدل.

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