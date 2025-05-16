ضبط 1000 بطاقة تموينية بحوزة تاجر مخالف وتحرير 573 محضرًا بأسيوط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط 1000 بطاقة تموينية ذكية مجمعة لدى أحد التجار التموينيين بالمخالفة للقانون، في واقعة تهدف للاستيلاء على الدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك ضمن حملات مكثفة نظمتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أسفرت أيضًا عن تحرير 573 محضرًا تموينيًا متنوعًا.

الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الحملات تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة مشددًا على أهمية التنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة، وعلى رأسها مديرية التموين، ومباحث التموين، والوحدات المحلية، لضمان استمرارية الحملات الرقابية المفاجئة على مستوى المحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة قد شنت عدة حملات بالتنسيق مع إداراتها بالمراكز والأحياء على المخابز البلدية والسياحية والمخابز الافرنجية والمحال التجارية والأسواق والمخازن ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي وبالاشتراك مع المقدم أحمد على رئيس مباحث التموين والرائد أحمد عبد الكريم وكيل الإدارة.

تحرير 573 محضرا تموينيا متنوعا بمراكز أسيوط

حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 573 محضرا تموينيا متنوعا بمراكز أسيوط؛ ففي مجال الاسواق فقد تم ضبط 1000 بطاقة تموينية ذكية لدى تاجر تمويني قام بتجميعها بالمخالفة للقانون بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة والاستيلاء على المخصصات المدعمة، وضبط 310 كيلو لحوم وفراخ وكبدة وقطع ومجمدات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 15 أجولة دقيق بلدي مدعم، وسلع غذائية منتهية الصلاحية، و30 كرتونة عصير بدون بيانات، و50 كيلو حلوى المولد بدون بيانات، و10 كراتين إندومي غير صالحة للاستهلاك، ولبن مجفف بدون بيانات، و25 كيلو جبنه بدون بيانات، و53 كيلو سكر، و69 كيس مكرونة، و63 زجاجة زيت، و140 كيلو سكر، و84 زجاجة زيت، و240 علبة حلاوة طحينية، و81 علبة جبنة، وبويات منتهية الصلاحية لافتًا إلى تحرير محضر تصرف في سلع تموينية، وأخر تجميع سلع تموينية، و2 محضر بيع اسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر، و3 محاضر عدم الإعلان عن اسعار اسطوانات البوتاجاز، و4 محاضر غلق تجار تموينيين، وتحرير 18 محاضر سجائر بأزيد من السعر، و45 محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية.

تحرير 496 محضرا للمخابز البلدية

وأضاف اللواء هشام أبوالنصر إنه في مجال المخابز فقد تم تحرير 496 محضرا للمخابز البلدية ما بين محاضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات اعلانية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين مشيرًا إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وردع كل من يحاول الاستغلال التجاري والاتجار في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق التلاعب في الأسعار.

جدير بالذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم وهي أرقام الخطوط الساخنة (114) أو (2135858/ 088) و(2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي (واتس آب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.

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