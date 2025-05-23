أعراض ضربة الشمس وطرق التعامل معها لتجنب مخاطرها

أعراض ضربة الشمس، ضربة الشمس من الإصابات التى تحدث نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة وأعراضها تظهر بشكل مفاجئ.

وأعراض ضربة الشمس، عديدة ومعروفة لأنها تشبه نزلات البرد والإنفلونزا بل هى فقط سخونة وإرهاق وإغماء أحيانا، ويجب الاهتمام بعلاج المريض لتجنب حدوث أى مضاعفات.

ويقول الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة، إن ضربة الشمس تعد من الحالات الطبية الطارئة التي تحدث نتيجة تعرض الجسم لفترة طويلة لدرجات حرارة عالية، غالبا مع جفاف، مما يؤدي إلى فشل في نظام تنظيم الحرارة بالجسم، وقد تكون مميتة إذا لم تعالج بسرعة.

أعراض ضربة الشمس

وأضاف خليل، أن من أعراض ضربة الشمس:-

ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم (قد تتجاوز 40 درجة مئوية).

صداع حاد.

دوخة أو دوار.

غثيان أو قيء.

احمرار وجفاف الجلد بدون تعرق.

تسارع في نبضات القلب والتنفس.

تشوش في الوعي أو هذيان، وأحيانا فقدان الوعي.

تشنجات عضلية أو حتى فقدان السيطرة على العضلات.

أسباب ضربة الشمس

وتابع، أن هناك أسبابا عديدة وراء الإصابة بضربة الشمس، منها:-

التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس، خاصة في فصل الصيف.

القيام بمجهود بدني كبير في أجواء حارة مثل العمل أو التمارين في الخارج.

الملابس الثقيلة أو الضيقة التي تعوق تبخر العرق.

قلة شرب الماء مما يؤدي إلى الجفاف.

الأعمار الحساس مثل الأطفال وكبار السن الذين لا يتحكمون جيدا في حرارة أجسامهم هم أكثر عرضة لها.

بعض الأدوية التي تؤثر على قدرة الجسم على التعرق.

أعراض ضربة الشمس

مخاطر ضربة الشمس

وأوضح استشارى أمراض الباطنة، أنه يحب الاهتمام بعلاج ضربة الشمس سريعا لتجنب مخاطرها التى تهدد حياة المريض، ومن مخاطر ضربة الشمس:-

تلف في الأعضاء الحيوية الدماغ، القلب، الكلى.

فشل في وظائف الجسم الحيوية.

غيبوبة.

الوفاة في الحالات الشديدة أو المتأخرة في العلاج.

طرق علاج ضربة الشمس

وأضاف الدكتور عماد، أنه يجب علاج ضربة الشمس سريعا حفاظا على صحة المريض، وهناك بعض الطرق لعلاج ضربة الشمس، منها:-

الاتصال بالإسعاف على الفور إذا ظهرت علامات ضربة الشمس.

نقل المصاب إلى مكان بارد أو مظلل.

تبريد الجسم بسرعة باستخدام الماء البارد أو كمادات باردة أو تهوية.

خلع الملابس الزائدة لتسهيل تبريد الجسم.

عدم إعطاء المصاب مشروبات إذا كان فاقد للوعي.

في بعض الحالات، يستخدم التبريد الداخلي في المستشفى (مثل الحقن الباردة).

الوقاية من ضربة الشمس

ونصح الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة د، بعدة نصائح تساعد في الوقاية من الإصابة بضربة الشمس، منها:-

تجنب الخروج في ساعات الذروة 12 ظهرا إلى 4 عصرا.

ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون.

شرب كميات كافية من الماء باستمرار.

استخدام القبعات والنظارات الشمسية.

البقاء في أماكن مظللة أو مكيفة.

تجنب المجهود البدني في الأجواء الحارة.

مراقبة الأشخاص المعرضين للخطر مثل الأطفال وكبار السن.

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