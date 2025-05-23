جدل في إسرائيل بعد تعيين دافيد زيني رئيسا للشاباك.. توصية قضائية بعدم توليه المنصب.. وعلاقة خاصة تربطه بسارة نتنياهو

أعلن ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، عن تعيين اللواء دافيد زيني رئيسا للشاباك خلفا لرونين بار.

نتنياهو يعين دافيد زيني رئيسا للشاباك خلفا لرونين بار

ومن جانبها، ذكرت صحيفة هآرتس، أن نتنياهو عين رئيسا جديدا للشاباك خلافا لتوصية المستشارة القضائية، حيث أوصت المستشارة بعدم تعيين رئيس جديد للشاباك حتى يتم وضع قواعد قانونية تضمن حسن سير الإجراءات.

وأثار قرار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسًا للشاباك جدلًا في إسرائيل، إذ إن الرئيس الذي جاء خلفًا لرونين بار، لم يكن من بين الأسماء التي كانت مرشحة للمنصب خلال الفترة الماضية التي شهدت صراعًا بين نتنياهو وبار.

من هو ديفيد زيني

ولد ديفيد زيني عام 1974 والتحق بالخدمة العسكرية عام 1992 في وحدة "سييرت متكال" الخاصة، ويحمل درجة البكالوريوس في التربية، والماجستير في الأمن القومي والإدارة العامة، تخرج في كلية الدفاع الوطني الإسرائيلية وبرنامج تشرشل في معهد أرجمان.

ديفيد زيني شغل العديد من المناصب العملياتية والقيادية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكان مقاتلًا في وحدة النخبة في هيئة الأركان العامة، وقاد الكتيبة 51 في لواء جولاني، كما قاد وحدة النخبة "إيجوز" ولواء ألكسندروني، وأسس لواء الكوماندوز، وكان قائد فيلق الأركان العامة. حسبما ذكرت القناة 12 العبرية.

وكان زيني يشغل قبل تعيينه رئيسًا للشاباك، منصب قائد قيادة التدريب في الجيش الإسرائيلي، ولم يتدرج في أي مناصب استخباراتية، وخلال عملية "الجرف الصامد" في عام 2014، وبعد إصابة قائد "لواء غولاني"، تم تعيينه مؤقتا بديلا له، وقاد اللواء خلال القتال في حي الشجاعية شرق غزة.

ويعيش زيني في مستوطنة كيشيت في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وهو متزوج ولديه 11 طفلًا، بينما قالت القناة الإخبارية 12 الإسرائيلية، شقيق زيني هو شموئيل زيني، الذي يعمل كاليد اليمنى للملياردير رجل الأعمال سيمون فاليك، الذي يعيش في ميامي، ويحافظ على علاقات وثيقة مع عائلة نتنياهو، منزله كان بمثابة بيت ضيافة لسارة نتنياهو خلال حرب غزة.

وأضاف مكتب نتنياهو: "في مارس 2023، أعد اللواء زيني تقريرًا لقائد فرقة غزة لفحص استعدادات الفرقة لحدث مفاجئ معقد، مع التركيز على الغارة المفاجئة، وتحديد نقاط الضعف، وفي إطار استنتاجات التقرير، كتب زيني أنه في أي قطاع تقريبا، يمكن تنفيذ غارة مفاجئة على قواتنا".

أما صحيفة يديعوت أحرونوت فقالت إنه "حاصل على شهادات في التربية والأمن القومي والإدارة العامة، وهو خريج كلية الدفاع الوطني الإسرائيلية وبرنامج تشرشل في معهد أرجمان".

وأضافت: "سبق أن لفت اسمه الأنظار السياسية، فقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء، ضغطت من أجل تعيينه رئيسًا لأركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء وجوده في ميامي، رغم أنه لم يكن من بين المرشحين الرسميين آنذاك".

وكان نتنياهو قرر تعيين زيني قبل نحو أسبوعين، ولذلك توقف عن إجراء المقابلات مع المرشحين للمنصب في الأيام الأخيرة، ولم يعلن نتنياهو عن قراره علنًا حتى لا يثير معارضة لهذه الخطوة، خاصة أنه بعيد عن الشاباك.

وكان نتنياهو أعلن أمس، قراره بتعيين الجنرال ديفيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام الشاباك، في بيان خاص من مكتبه.

ويأتي القرار على النقيض من تعليمات المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف، التي طالبته بعدم التدخل في الأمر، لكنه رفض ذلك علنًا في مؤتمره الصحفي أمس الأربعاء، على خلفية قرار المحكمة العليا التي اتهمت نتنياهو بتضارب المصالح.

وطوال الأسابيع الأخيرة، فكر نتنياهو في ترقية رئيس جديد للشاباك من داخل الجهاز. لكن الصراع الذي نشأ بينه وبين رونين بار، والإفادات التي قدماها إلى المحكمة العليا ضد بعضهما، دفعته إلى اتخاذ قرار بترقية شخصية من خارج الشاباك.

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن رئيس الأركان الإسرائيلي استدعى رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، المعين للتوضيح بشأن مباحثات أجراها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دون علمه.

وأعلن نتنياهو تعيين ديفيد زيني رئيسا جديدا للشاباك، وذلك خلافا لقرار المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.

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