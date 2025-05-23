الجمعة 23 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد ساعات من تعيينه، رئيس أركان الاحتلال يستدعي رئيس الشاباك الجديد

الشاباك
الشاباك

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن رئيس الأركان الإسرائيلي استدعى رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، المعين للتوضيح بشأن مباحثات أجراها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دون علمه.

وأعلن نتنياهو تعيين ديفيد زيني رئيسا جديدا للشاباك، وذلك خلافا لقرار المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.

نتنياهو يعين دافيد زيني رئيسا للشاباك خلفا لرونين بار

أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، أنه تم تعيين اللواء دافيد زيني رئيسا للشاباك خلفا لرونين بار.

نتنياهو يعين دافيد زيني رئيسا للشاباك خلفا لرونين بار

ومن جانبها، ذكرت صحيفة هآرتس، أن نتنياهو عين رئيسا جديدا للشاباك خلافا لتوصية المستشارة القضائية، حيث أوصت المستشارة بعدم تعيين رئيس جديد للشاباك حتى يتم وضع قواعد قانونية تضمن حسن سير الإجراءات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتنياهو دافيد زيني رئيسا للشاباك رئيس الوزراء الإسرائيلي رئيس الأركان رئيس جهاز الأمن الداخلي

الأكثر قراءة

أخبار مصر: زلزال جديد يضرب اليونان ويقلق المصريين، قفزة في الذهب، محمد رمضان يدفع الملايين لـ MBC، تحذير من موجة حارة

سعر الفاكهة اليوم، انهيار يضرب العنب والمشمش والمانجو والبرقوق يواصل قفزاته

حادث السفارة الإسرائيلية بواشنطن يوجه ضربة قاصمة لعلاقة ترامب ونتنياهو

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم الجمعة 23 مايو 2025

ياسر ريان عن تخطي بيراميدز عقبة صن داونز: ما يعملش زي الأهلي وينسى سيراميكا

الأهلي يخوض ودية "سرية" الليلة استعدادا لموقعة حسم الدوري

كامل الوزير يعلن عن رخص بليت جديدة وخطة لدعم المصانع الوطنية

لم يصل إليها منذ شهر، قفزة في أسعار الذهب بعد تراجع الدولار وتهديد إسرائيل لإيران

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر السكر اليوم الخميس 22 مايو 2025 داخل الأسواق والمحلات

سعر الأرز في السوبر ماركت اليوم الخميس

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الخميس 22 مايو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

أرقام وبطولات لوكا مودريتش بعد إعلان رحيله عن ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا يفعل الحاج إذا تجاوز الميقات دون الإحرام؟ الأزهر للفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 23 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 23 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية