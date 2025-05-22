تحدث فيها عن معاناة الشعب الفلسطيني، تفاصيل رسالة نشرها منفذ هجوم المتحف اليهودي بواشنطن

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم المتحف اليهودي في واشنطن، إلياس رودريجز، والذي أسفر عن مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأمريكية.

تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم المتحف اليهودي

ونقل موقع نيويورك بوست عن مصادر أمنية أن إلياس رودريجز شر بيانًا مطولًا معاديًا لإسرائيل على الإنترنت قبيل ارتكاب الجريمة بيوم واحد، وتركز الشرطة الأمريكية على التحقق من صحة بيان تداولته منصات التواصل الاجتماعي، مكون من 900 كلمة يحمل اسم إلياس رودريجز فور اعتقاله.

وتضمن البيان الذي نشره إلياس رودريجز، أن الفظائع التي ارتكبها الإسرائيليون ضد الفلسطينيين تتحدى الوصف.."، مضيفًا "قضت إسرائيل على القدرة على مواصلة إحصاء القتلى، الأمر الذي خدم إبادة جماعية بشكل ناجح..".

رسالة من منفذ الهجوم

وأوضح "حتى وقت كتابة هذا التقرير، سجلت وزارة الصحة في غزة 53,000 قتيل، وما لا يقل عن عشرة آلاف تحت الأنقاض، ومن يدري كم من آلاف آخرين ماتوا بسبب الأمراض والجوع..".

وتساءل في البيان الذي كتبه عن "عن نسبة الأطفال الذين تعرضوا للتشويه والحروق والانفجارات"، مضيفًا "نحن الذين سمحنا بحدوث هذا لن نستحق أبدا غفران الفلسطينيين".

كذلك قال في البيان "العمل المسلح ليس بالضرورة عملًا عسكريًّا.. عادة ما يكون مسرحًا واستعراضًا، وهي سمة مشتركة مع العديد من الأعمال غير المسلحة.."، مضيفًا "بدا الاحتجاج السلمي في الأسابيع الأولى للإبادة الجماعية وكأنه يُشير إلى نقطة تحول. لم يسبق قط أن انضم عشرات الآلاف إلى الفلسطينيين في شوارع الغرب.. لم يسبق قط أن أُجبر هذا العدد الكبير من السياسيين الأميركيين على الاعتراف، خطابيًا على الأقل، بأن الفلسطينيين بشر أيضًا".

وتابع في الرسالة قائلًا: "لكن حتى الآن، لم يُحدث الخطاب صدىً يُذكر.. ويتباهى الإسرائيليون أنفسهم بصدمتهم من الحرية التي منحهم إياها الأمريكيون لإبادة الفلسطينيين، والإفلات من العقاب الذي نراه هو الأسوأ بالنسبة لنا نحن القريبين من مرتكبي الإبادة الجماعية".

وأضاف: “نحن المعارضون للإبادة الجماعية نكتفي بالقول إن الجناة والمحرضين قد فقدوا إنسانيتهم. أتعاطف مع هذا الرأي وأدرك قيمته في تهدئة النفس التي لا تطيق تقبّل الفظائع التي تشهدها، حتى لو كانت معروضة عبر الشاشة”.

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