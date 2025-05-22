هيئة البث الإسرائيلية: قيادة جيش الاحتلال فوجئت بقرار نتنياهو تعيين رئيس جديد للشاباك

قالت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي فوجئت بقرار رئيس الوزراء نتنياهو تعيين رئيس جديد للشاباك واستقبلت الإعلان باستهجان.

جيش الاحتلال يفاجأ بقرار نتنياهو

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، أبلِغ قبل 3 دقائق فقط من إعلان مكتب نتنياهو تعيين زيني رئيسا للشاباك ولم يكن مطلعا على تعيين رئيس الشاباك ولم يشارك في القرار ونتنياهو لم يتشاور معه.

وفي السياق ذاته قالت المستشارة القضائية الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا، اليوم الخميس: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خالف التعليمات القانونية بتعيينه رئيسا جديدا للشاباك.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه تم تعيين اللواء دافيد زيني رئيسا للشاباك خلفًا لرونين بار.

نتنياهو يعين دافيد زيني رئيسا للشاباك خلفًا لرونين بار

ومن جانبها، ذكرت صحيفة هآرتس، أن نتنياهو عين رئيسًا جديدًا للشاباك خلافًا لتوصية المستشارة القضائية، حيث أوصت المستشارة بعدم تعيين رئيس جديد للشاباك حتى يتم وضع قواعد قانونية تضمن حسن سير الإجراءات.

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