أسرار أهل الفن بين الماضي والحاضر.. أزمة زواج السندريلا والعندليب بين النفي والتأكيد.. والسقا يطلق مها الصغير بعد ثلاثة عقود ارتباط

كان الأسبوع الجاري حافلا بالأحداث الفنية الساخنة من أبرزها، عودة الحديث مجددا عن قضية زواج العندليب الراحل عبد الحليم حافظ من السندريلا سعاد حسني، بعدما قررت أسرة عبد الحليم الخروج عن صمتها وإصدار بيان بالمستندات ينفي زواجهما.

وقالت الأسرة في بيانها: إنها حافظت على التراث الفني للعندليب بشكل متواصل على مدار 48 عامًا، مشيرة إلى أن هذا التفاني في حفظ الإرث الفني يختلف تمامًا عما فعله ورثة بعض الفنانين الآخرين، ليس فقط في مصر ولكن في العالم أجمع.

الأسرة أوضحت أنها تعرضت لموجة من الشائعات السلبية في الأيام الماضية، والتي طالت سيرة العندليب وسيرة الفنانة سعاد حسني، مشيرة بشكل خاص إلى الشائعة التي تم تداولها منذ أكثر من 31 عامًا حول زواج عبد الحليم حافظ وسعاد حسني بشكل عرفي، وهو الخبر الذي لم يُعلن عنه من قِبل العندليب أو السندريلا في حياتهما.

وتساءل البيان: "كيف يمكن لفنان بحجم عبد الحليم حافظ أن يتزوج من سعاد حسني دون علم عائلته وأصدقائه المقربين؟"، مؤكدين أن جميع المقربين من عبد الحليم حافظ ومن بينهم كبار الفنانين والموسيقيين، أكدوا أنهم لم يسمعوا عن هذا الزواج.

وفيما يخص العقد المزعوم للزواج العرفي، أعربت الأسرة عن شكوكها العميقة في صحة الوثيقة المقدمة، وأكدت أن هناك العديد من الشكوك القانونية التي تجعل هذا العقد غير منطقي. من بينها توقيعات غير حقيقية، وكذلك خطأ في تاريخ الدولة حين توقيع العقد.

كما طلبت الأسرة من أسرة الفنانة سعاد حسني تقديم النسخة الأصلية من عقد الزواج العرفي المزعوم، لفحصه قانونيًا، مع الإشارة إلى أنها ستكون مستعدة للاعتذار إذا ثبت صحة العقد، لكن في حالة عدم صحة هذه الوثيقة، تطالب الأسرة بوقف تداول هذه الشائعات نهائيًا.

وكانت أسرة عبد الحليم نشرت أيضا خطابا زعمت أنه بخط يد سعاد حسني كتبته لعبد الحليم حافظ، وأثار الخطاب جدلا واسعا.

تعليق أسرة السندريلا

أسرة الفنانة الراحلة سعاد حسني وعلى لسان جانجاه شقيقة السندريلا، علقت على الخطاب الذي نشره نجل شقيق العندليب عبد الحليم حافظ، وزعم أنه بخط السندريلا.



ووصفت شقيقة سعاد حسني، خلال تصريحات تليفزيونية على قناة “المحور”، الخطاب المنشور بخط السندريلا بـ “المهزلة” التي تمثل إساءة لـ عبد الحليم حافظ ومكانته الفنية ولجمهوره أيضًا.

حزن شقيقة سعاد حسني بسبب الخطاب الذي نشرته أسرة العندليب

ولفتت: لم يسعفني الوقت لقراءة الخطاب كاملا ولكني قرأت سطرين فقط وشعرت بالحزن الشديد على الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، لأنه تعرض لإساءة غير مقبولة من أحد أفراد عائلته، ولكن يظل العندليب قيمة فنية لن تتكرر.

وأكدت: "الخطاب عبارة عن قص ولزق وغير منطقي، وتم تركيبه بشكل واضح، ولم ترد فيه كلمة واحدة تشير إلي سعاد حسني وبالتالي فما أثير غير واقعي من الأساس"

واستطردت:"شعرت بالحسرة لما قرأته من تعليقات مهينة ولو كان بإمكان الأموات أن ينطقوا لصرخوا بـ كفى، ماذا تفعلون؟ لا أعرف الهدف من نشر الخطاب وما حدث تصرف خاطئ تمامًا".

وبسؤالها إذا كانت تفكر في مقاضاة من نشر الخطاب من عائلة عبد الحليم حافظ، أكدت احترامها لتاريخ وقيمة العندليب وبالتالي لن تفعل ذلك.

انفصال السقا ومها الصغير

هذا الأسبوع أيضا شهد انفصال الفنان أحمد السقا رسميًّا عن زوجته الإعلامية مها الصغير، في خبر كان محزنا ومفاجئا للجمهور.

السقا أعلن خبر الانفصال بالأمس من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





وقال السقا خلال المنشور: “الناس اللي بتسأل.. أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ ستة أشهر، وتم الطلاق رسميًّا منذ شهرين تقريبًا، وأعيش حاليًّا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر”.

وأضاف السقا: “لا أريد الحديث كثيرًا في هذا الأمر، وسبحان مقلب القلوب ومبدلها، وتمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم، ربنا يسعدها في حياتها المستقبلية واختياراتها”.

هذا الانفصال جاء بعد 36 سنة جواز أثمر عن ثلاثة أبناء، لينهي قصة من قصص الحب والزواج الجميلة بين الطرفين، ما مثل صدمة كبيرة للجمهور.

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