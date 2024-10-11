فوائد البنجر، لتحسين الهضم وحماية القلب والدماغ من الأمراض

فوائد البنجر، أو الشمندر، عديدة وهامة، وهو نوع من الخضراوات الجذرية المعروفة بلونها الأحمر القاتم وطعمها الحلو قليلًا، كما يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة.



أهم فوائد البنجر لصحة الجسم

أوضحت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن البنجر ليس مجرد خضار لذيذ يُضاف إلى السلطات والعصائر، بل هو غذاء قوي يمكن أن يقدم العديد من الفوائد الصحية، من لمختلف أجهزة الجسم من القلب والدماغ والجهاز الهضمي.

فوائد البنجر للصحة، فيتو



وأضافت الدكتورة مروة، أنه لضمان الاستفادة القصوى من فوائده، يمكن تناوله بطرق مختلفة مثل إضافته إلى السلطات، تحضيره كعصير، أو حتى طهيه مع الأطباق الرئيسية.

وتستعرض الدكتورة مروة، أهم فوائد البنجر في السطور التالية.



غني بالمغذيات الأساسية

البنجر يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، من بينها فيتامين C، فيتامين B9 (حمض الفوليك)، البوتاسيوم، الحديد، والمغنيسيوم. هذه العناصر تلعب أدوارًا حيوية في دعم وظائف الجسم المختلفة، مثل تعزيز المناعة، تحسين صحة الدم، ودعم وظائف الجهاز العصبي.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

أحد أهم فوائد البنجر هو دوره في دعم صحة القلب. يحتوي البنجر على نسبة عالية من النترات الطبيعية، التي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساهم في توسيع الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تحسين تدفق الدم وتقليل ضغط الدم. وفقًا للعديد من الدراسات، يمكن لتناول البنجر بانتظام أن يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

تعزيز الأداء الرياضي

النترات الموجودة في البنجر لا تساعد فقط في تحسين صحة القلب، بل تساهم أيضًا في تعزيز الأداء الرياضي. أكسيد النيتريك الناتج عن النترات يساهم في تحسين كفاءة استهلاك الأكسجين في العضلات، مما يمكن الرياضيين من زيادة قدرتهم على التحمل وتأخير الشعور بالتعب. هذا يجعل عصير البنجر خيارًا شائعًا بين الرياضيين الذين يبحثون عن تعزيز الأداء بطرق طبيعية.

تحسين الهضم

البنجر يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي تعد ضرورية لصحة الجهاز الهضمي. الألياف تساعد في تعزيز حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك. كما تساهم في تحسين صحة القولون وتقليل خطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي مثل التهابات القولون أو متلازمة القولون العصبي.

دعم صحة الدم

البنجر غني بالحديد، وهو معدن أساسي لإنتاج خلايا الدم الحمراء. الحديد يساهم في نقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي أجزاء الجسم. لذلك، يعتبر البنجر خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، حيث يساعد في زيادة مستويات الهيموغلوبين وتحسين مستويات الطاقة.

دعم صحة الدماغ

البنجر يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على وظائف الدماغ، خصوصًا مع التقدم في العمر. يساهم أكسيد النيتريك في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، مما يمكن أن يحسن الوظائف العقلية والذاكرة. بعض الدراسات تشير إلى أن تناول البنجر قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر والخرف.

فوائد البنجر الاحمر

مكافحة الالتهابات

البنجر يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل البيتالين، التي تساهم في مكافحة الالتهابات في الجسم. الالتهابات المزمنة ترتبط بالعديد من الأمراض مثل السرطان وأمراض القلب. من خلال تضمين البنجر في النظام الغذائي، يمكن تقليل مستويات الالتهابات وبالتالي تحسين الصحة العامة.

تعزيز صحة الكبد

من الفوائد الصحية المهمة للبنجر هو دوره في تحسين صحة الكبد. الكبد يلعب دورًا حيويًا في إزالة السموم من الجسم، والبنجر يحتوي على مركبات تدعم وظائف الكبد وتحميه من الأضرار الناتجة عن تراكم السموم والدهون.

إنقاص الوزن

البنجر منخفض في السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يجعله خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يسعون إلى فقدان الوزن. تناول البنجر يمكن أن يساعد في الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.



تحسين صحة البشرة

البنجر يحتوي على فيتامين C الذي يلعب دورًا رئيسيًا في إنتاج الكولاجين، وهو بروتين ضروري للحفاظ على صحة البشرة. تناول البنجر يمكن أن يساعد في تحسين نضارة البشرة والتقليل من التجاعيد والخطوط الدقيقة.



مكافحة السرطان

تحتوي جذور البنجر على مضادات أكسدة قوية تساعد في مكافحة الجذور الحرة التي يمكن أن تتسبب في تلف الخلايا وتزيد من خطر الإصابة بالسرطان. البيتالين، وهي إحدى المركبات الموجودة في البنجر، أثبتت فعاليتها في تقليل نمو الخلايا السرطانية، خصوصًا في سرطان القولون.