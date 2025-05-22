بعد استهداف الوفد الدبلوماسي، كندا تستدعي السفير الإسرائيلي وتطالب بالمحاسبة

قالت وزيرة خارجية الكندية أنيتا أناند، إن 4 كنديين كانوا ضمن الوفد الدبلوماسي الذي أطلق جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مقربة منه في الضفة الغربية، أمس الأربعاء.

وأضافت الوزيرة على منصة "إكس": "تحدثتُ مع رئيس البعثة الكندية في رام الله في وقت سابق اليوم. أؤكد أن 4 من موظفينا كانوا ضمن الوفد في الضفة الغربية عندما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار في محيطهم".

وأضافت: "أشعر بالارتياح لمعرفة أن فريقنا بخير. وطلبتُ من مسؤولي بلدي استدعاء السفير الإسرائيلي لإبلاغه بمخاوف كندا الجدية".

وطالبت الوزيرة الكندية إسرائيل بإجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين، قائلة: "نتوقع تحقيقًا شاملًا ومحاسبة المسؤولين".

ونددت دول أوروبية بإطلاق جيش الاحتلال ما قالت إنها "طلقات تحذيرية" باتجاه دبلوماسيين كانوا يقومون بزيارة في مدينة جنين بالضفة الغربية.

واعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، يوم الأربعاء، أن "أي تهديد لحياة الدبلوماسيين غير مقبول".

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