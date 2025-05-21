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خارج الحدود

فرنسا تستدعي سفير إسرائيل للاحتجاج على إطلاق النار صوب وفد دبلوماسي يزور جنين

وزير الخارجية الفرنسي،فيتو
وزير الخارجية الفرنسي،فيتو

قال جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، إن بلاده ستستدعي السفير الإسرائيلي لتقديم توضيحات بشأن إطلاق النار على وفد الدبلوماسيين الذي يزور جنين.

وأوضح: سنستدعي السفير الإسرائيلي لتقديم توضيحات بشأن إطلاق النار على الوفد في جنين.

وعلق ماكسيم بريفوت، وزير خارجية بلجيكا، على زيارة الدبلوماسيين لـمخيم جنين، مؤكدًا أن الزيارة تم تنسيقها مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وكانوا بقافلة من 20 مركبة يمكن تمييزها.

حماس تعلق على إطلاق الاحتلال النار على 25 دبلوماسيا

 ومن جانبها قالت حركة حماس، إن إطلاق الاحتلال النار باتجاه 25 سفيرا ودبلوماسيا بمخيم جنين إمعان في انتهاكه كل الأعراف والمواثيق الدولية.  

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء بأن جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا النار باتجاه وفد دبلوماسي أوروبي خلال زيارته مخيم جنين.  

جيش الاحتلال يطلق النار باتجاه وفد دبلوماسي 

وأكدت التقارير أن إطلاق النار في مخيم جنين استهدف بشكل مباشر 25 سفيرا ودبلوماسيا عربيا وأوروبيا.  


نائبة بالبرلمان الأوروبي: نتنياهو يستخدم التجويع سلاحا في حربه بغزة

وفي السياق ذاته قالت النائبة بالبرلمان الأوروبي مانون أوبري في: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستخدم التجويع سلاحا في حربه بقطاع غزة.  

وأضافت النائبة في البرلمان الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي تأخر في مراجعة اتفاق الشراكة مع إسرائيل ولا وقت لنضيعه بينما يتعرض الناس في غزة للقتل كل يوم.   

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