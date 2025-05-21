رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع أعمال كنترول الابتدائية (صور)

تابع فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، أعمال كنترول الشهادة الابتدائية، حيث بدأت أعمال التصحيح اليوم الأربعاء، وذلك عقب انتهاء أعمال الامتحانات أمس.

متابعة أعمال الكنترول ومراجعة بيانات الطلاب

وقام رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية بمتابعة أعمال الكنترول، ومراجعة بيانات الطلاب وخطوات التعامل مع الورقة الامتحانية، وفقًا لضوابط أعمال الكنترول الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.

جانب من أعمال كنترول الشهادة الابتدائية، فيتو

جانب من أعمال كنترول الشهادة الابتدائية، فيتو

جانب من أعمال كنترول الشهادة الابتدائية، فيتو

ضرورة مراجعة جزئيات كل سؤال

وحث رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، جميع الأعضاء على ضرورة مراجعة جزئيات كل سؤال قبل المراجعة وإعطاء كل طالب حقه ثم المراجعة الثلاثية للورقة قبل عملية الرصد.

جانب من أعمال كنترول الشهادة الابتدائية، فيتو

جانب من أعمال كنترول الشهادة الابتدائية، فيتو

جانب من أعمال كنترول الشهادة الابتدائية، فيتو

تشديدات على مراعاة الدقة

وشدد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، على ضرورة الدقة في تنفيذ كل خطوة، لإعطاء كل طالب حقه. وفي نهاية جولته تمنى لجميع أبنائنا وبناتنا التوفيق والنجاح.

جانب من أعمال كنترول الشهادة الابتدائية، فيتو

جانب من أعمال كنترول الشهادة الابتدائية، فيتو

جانب من أعمال كنترول الشهادة الابتدائية، فيتو

وعلى صعيد أخر أعلنت إدارة المعاهد الأزهرية في فلسطين، اليوم، عن تأجيل امتحانات الثانوية الأزهرية (التوجيهي) في قطاع غزة، الخاصة بدورتي عامي 2006 و2007، وذلك نظرًا للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع بفعل استمرار العدوان الإسرائيلي وحالة النزوح المتواصلة للأهالي.

تأجيل امتحانات الثانوية الأزهرية في فلسطين

وقالت الإدارة، في بيان رسمي، إن هذا القرار يأتي حرصًا على سلامة الطلبة وأسرهم، في ظل تصاعد وتيرة القصف واستمرار عمليات التهجير القسري التي أثرت بشكل مباشر على العملية التعليمية في قطاع غزة.

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