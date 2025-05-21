أوقاف الإسماعيلية: توزيع طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية (صور)

تسلمت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، طن من لحوم (صك الإطعام) من وزارة الاوقاف، بحضور ممثلي من الجهتين؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بكل الإدارات الاجتماعية بالمحافظة.

إجراء التوزيع طبقا للكشوف

ومن جانبها، قالت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أن التوزيع سيتم طبقًا للكشوف المعتمدة والمجهزة من الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة.

جانب من عملية التوزيع، فيتو

جانب من عملية التوزيع، فيتو

تنفيذ توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة وصول الدعم لمستحقيه وفقًا لقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة والتي تتكفل بحصر الأسر الأولى بالرعاية، ما يساهم في توفر الحماية المجتمعية لهم.



جانب من عملية التوزيع، فيتو

وجاء ذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك للعام الهجري ١٤٤٦، وفي إطار حرص أجهزة الدولة على وصول الدعم بكافة صوره إلى مستحقيه، وكذلك في ضوء مشروع صكوك الإطعام التي تتبناه وزارة الأوقاف والذي يوفر كميات كبيرة من اللحوم والتي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين ومستحقي تكافل وكرامة بمحافظة الإسماعيلية.



جانب من عملية التوزيع، فيتو

جانب من عملية التوزيع، فيتو

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