مصرع طفل داخل بيارة بمزرعة في الإسماعيلية

لقي طفل مصرعه داخل بيارة بإحدى المزارع الخاصة بمنطقة مفارق أبوصوير الواقعة على طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي.

سقوط طفل في بيارة

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا من الأهالي بمنطقة مفارق أبوصوير في محافظة الإسماعيلية يفيد سقوط طفل من مرتفع ”بيارة” طولها 6 أمتار بإحدى مزارع الإسماعيلية بمفارق أبوصوير.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إلى مكان البلاغ ودفعت هيئة الإسعاف بالاسماعيلية برئاسة الدكتور محمد طنطاوي لمكان البلاغ.

هوية الطفل المتوفي

وبالفحص تبين أن الطفل يدعى محمود سليمان إبراهيم، يبلغ من العمر 10 سنوات، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي، ليكون تحت تصرف النيابة، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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