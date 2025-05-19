الإثنين 19 مايو 2025
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محافظات

استمرار إضراب محامين الإسماعيلية اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية

اضراب المحامين لليوم
اضراب المحامين لليوم الثاني بالإسماعيلية، فيتو

 يواصل محاميو الإسماعيلية، لليوم الثاني على التوالى الاضراب عن حضور الجلسات أمام محكمة الجنايات، وذلك التزاما بقرار الإضراب الذى أعلنت عنه النقابة العامة اعتراضا على رسوم الخدمات المميكنة بمحاكم الجنايات.   

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نقيب المحامين بالإسماعيلية يتابع التزام المحامين بالقرار 

ومن جانبه تابع إبراهيم عبد الرحيم نقيب المحامين في محافظة الإسماعيلية، التزام المحامين في المحافظة بقرار النقابة احتجاجًا على القرارات الصادرة بفرض رسوم على إجراءات التقاضي التي تخالف الدستور وصحيح القانون. 

لمدة يومين، المحامون يمتنعون عن الحضور أمام محاكم الجنايات
وكانت  نقابة المحامين، اعلنت امتناع جميع أعضاء الجمعية العمومية، عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، لمدة يومين متتاليين اعتبارًا من اليوم الأحد، وذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة".  

 وتستمر عملية الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية أيام 18، 19 /5/ 2025.   

وتواصل نقابة المحامين إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة". 
وأكدت نقابة أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم.  

وشددت نقابة المحامين، على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.
 

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