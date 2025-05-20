مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة مقطورة بالإسماعيلية

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، في حادث انقلاب سيارة نقل (مقطورة)، وقع بمحور 30 يونيو، في الإسماعيلية، وتحديدًا بمدخل كوبري سرور بقرية البياضية، في نطاق مركز القنطرة غرب وباتجاه القاهرة.

وكان مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية قد تلقيا إخطارًا من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بانقلاب سيارة نقل تحمل لوحة معدنية رقم (1434) بالموقع المشار إليه.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، والذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر بإصابات متفرقة.

تم نقل المصاب إلى مستشفى أبو خليفة في محافظة الإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم، بينما تم إيداع جثمان المتوفى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. كما جرى رفع السيارة من الطريق لتسيير حركة المرور.



التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا، وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

وأوضح أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.