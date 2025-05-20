الثلاثاء 20 مايو 2025
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محافظات

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية في جولة مفاجئة على إدارة فايد (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 أجرى الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية بإدارة التل فايد، يرافقه عبد الباقي الحداد، مدير إدارة أمن المنطقة،  ورافق رئيس خلال الجولة محمد الصياد، مدير إدارة فايد.

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حيث تفقد فضيلته إدارة فايد التعليمية، واطلع على خطط الموجهين، وقام بالمرور على جميع مكاتب الإدارة، وتأكد من حسن سير العمل.    

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تفقد اللجان الامتحانية بإدارة فايد التعليمية

ثم تابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية خلال جولته بتفقد لجان الامتحانات في لجنة فتيات فايد الإعدادية المشتركة والتي تضم لجان (معهد فتيات فايد، معهد فتيات فنارة، ومعهد فتيات أبو سلطان) ومعهد (بنين فايد، بنين السعيدية، بنين فنارة).   


 و تفقد فضيلته اللجان وتأكد من وصول الأسئلة في الوقت المحدد لها، وأن الأسئلة في مستوى الطلاب من واقع المنهج الذي تم تدريسه خلال الفصل الدراسي الثاني. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

توفير بيئة ملائمة للطلاب 

حيث شدد رئيس الادارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية على أهمية توفير بيئة تعليمية ملائمة تُساعد الطلاب على التركيز وتحقيق أداء متميز.  

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

وأكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية لضمان سير الامتحانات بانتظام وفق المعايير المحددة، فيما أكدت غرفة العمليات بديوان عام المنطقة عدم تسجيل أي ملاحظات سلبية داخل لجان الامتحانات، مما يعكس مدى انضباط العملية الامتحانية وسيرها بسلاسة.

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