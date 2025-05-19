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محافظات

السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يشهد انطلاق حملة "معًا بالوعي نحميها" (صور)

جانب من فعاليات الحملة،
جانب من فعاليات الحملة، فيتو

شهدت مكتبة مصر العامة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، انطلاق فعاليات حملة "معًا.. بالوعي نحميها"، ينظمها المجلس القومي للمرأة، تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية انتصار السيسي، بإشراف اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، ولبنى زكي، مقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظة.

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أبرز الحضور خلال الفعاليات 

وحضر تدشين الحملة اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء أشرف عمارة عضو مجلس النواب السابق دكتورة سحر سالم رئيس إذاعة القناة بالإسماعيلية، محمود عسل خبير التنمية البشرية، وعدد من الرائدات الريفيات.  

جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو

 

ورشة عمل للرائدات الريفيات 

وشملت الفعاليات ورشة عمل تدريبية للرائدات الريفيات والميسرات الماليات والشباب المتطوعين، ضمن سلسلة فعاليات تستمر حتى ٢٢ مايو، استعدادًا لتنفيذ الأنشطة التوعوية المرتبطة بالمبادرة. 

جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو

المستهدف من الورشة  

استهدفت الورشة تعريف المشاركين بأهداف ورسائل المبادرة، والاستماع لمقترحاتهم حول أفضل السبل لتوصيل الرسائل التوعوية إلى المواطنين بطريقة مبسطة وفعالة، في جميع محافظات الجمهورية.

سلاح الوعي الوطني 

وأكد اللواء محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، في كلمته خلال الفعالية، أن "الوعي الوطني هو سلاح المرحلة"، مشددًا على أهمية الدور التوعوي الذي تلعبه المرأة داخل الأسرة، وضرورة التصدي للشائعات من خلال الإعلام الهادف، داعيًا لاستثمار المنصات الإعلامية في خدمة قضايا المجتمع. 

جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو

كما قدَّم محمود عسل محاضرة تفاعلية حول آليات تعزيز الانتماء والتصدي للشائعات، مؤكدًا أن “الوعي هو خط الدفاع الأول في مواجهة أي تهديدات فكرية أو مجتمعية، وأن بناء الإنسان يبدأ ببناء وعيه”. 

كما دعا المشاركين إلى أن يكونوا قدوة في مجتمعاتهم بنقل المعلومات الصحيحة ومواجهة المعلومات المضللة.

جانب من الفاعليات، فيتو 
جانب من الفاعليات، فيتو 

ومن جانبها، أكدت دكتورة سحر سالم على أهمية دور الإعلام المحلي في دعم مثل هذه المبادرات، مشيرة إلى أن "الإعلام هو شريك رئيسي في التنمية، وعلينا مسؤولية كبرى في نقل الصورة الحقيقية وتسليط الضوء على النماذج الإيجابية". 

جاءت المبادرة هذا العام مؤكدة على أهمية وتعزيز الوعي لدى المواطنين؛ بهدف ترسيخ مفاهيم الانتماء الوطني داخل الأسرة المصرية، ونشر القيم الإيجابية بمشاركة نخبة من الشخصيات العامة وممثلي الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني.

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الاسماعيلية بالاسماعيلية حملة معا بالوعي نحميها المجلس القومي للمرأة مواجهه الشائعات فرع قومي المرأة بالإسماعيلية

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